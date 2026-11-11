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APEC下周登場 習近平會與高市早苗會面？陸外交部這樣說
針對大陸國家主席習近平是否會在下周舉行的亞太經合組織（APEC）領導人會議期間，與日本首相高市早苗舉行會晤，大陸外交部11日未正面回應，並稱已多次闡明對中日關係的立場。
大陸外交部發言人郭嘉昆11日在例行記者會上，回應有關中方領導人是否將在APEC會議期間與高市舉行會晤的提問時說，「作為2026年APEC東道主，中國積極履行東道主義務，願同各方一道共同推動APEC中國年取得圓滿成功。關於中日關係，中方已經多次闡明立場。」
共同社10日引述多名日中關係消息人士報導，大陸政府仍對高市早苗去年11月在國會發表的涉台言論持強硬立場，拒絕與她舉行正式會談，使雙方難以就首腦會談達成共識。
1名中方消息人士指出，日本可能成為此次APEC峰會主要與會國中，唯一沒有與習近平舉行雙邊會談的國家。
日本政府仍計畫爭取在最後一刻促成高市早苗與習近平會談，但共同社分析，2人在峰會期間握手或有短暫交流，可能是更現實的選項。
彭博9日也引述知情人士報導，日本官員已向中國大陸尋求保證，希望習近平在峰會期間給予高市早苗與其他國家領導人同等的禮遇，至少按慣例與她握手。如果大陸作出有別於慣例的接待安排，日本將提出抗議。
報導稱，2人可能僅在領導人晚宴等正式活動中短暫接觸。
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