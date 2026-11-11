快訊

羅大佑嗆「料不夠的人才拿補助」 康康不忍全說了

下戰帖？世新大學整併系辦惹議 學生籲校方月底前回覆5訴求

聽新聞
0:00 / 0:00

APEC下周登場 習近平會與高市早苗會面？陸外交部這樣說

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
2025年10月31日，大陸國家主席習近平（右）在南韓慶州與日相高市早苗會談前握手。美聯社資料照
2025年10月31日，大陸國家主席習近平（右）在南韓慶州與日相高市早苗會談前握手。美聯社資料照

針對大陸國家主席習近平是否會在下周舉行的亞太經合組織（APEC）領導人會議期間，與日本首相高市早苗舉行會晤，大陸外交部11日未正面回應，並稱已多次闡明對中日關係的立場。

大陸外交部發言人郭嘉昆11日在例行記者會上，回應有關中方領導人是否將在APEC會議期間與高市舉行會晤的提問時說，「作為2026年APEC東道主，中國積極履行東道主義務，願同各方一道共同推動APEC中國年取得圓滿成功。關於中日關係，中方已經多次闡明立場。」

共同社10日引述多名日中關係消息人士報導，大陸政府仍對高市早苗去年11月在國會發表的涉台言論持強硬立場，拒絕與她舉行正式會談，使雙方難以就首腦會談達成共識。

1名中方消息人士指出，日本可能成為此次APEC峰會主要與會國中，唯一沒有與習近平舉行雙邊會談的國家。

日本政府仍計畫爭取在最後一刻促成高市早苗與習近平會談，但共同社分析，2人在峰會期間握手或有短暫交流，可能是更現實的選項。

彭博9日也引述知情人士報導，日本官員已向中國大陸尋求保證，希望習近平在峰會期間給予高市早苗與其他國家領導人同等的禮遇，至少按慣例與她握手。如果大陸作出有別於慣例的接待安排，日本將提出抗議。

報導稱，2人可能僅在領導人晚宴等正式活動中短暫接觸。

習近平 外交部 APEC

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

日媒：高市早苗「台灣有事」惹怒北京 APEC見習近平恐碰壁

上台後首次赴大陸 高市早苗下周將出席深圳APEC峰會

日中領袖會談喬不攏 共同社：高市恐在APEC受冷落

APEC川習再會 黃仁勳隨行生變

相關新聞

續遭整頓！中共軍方網路安全專家郭世澤 疑被陸中科院除名

大陸軍方網路安全專家郭世澤近日名字從中國科學院官網院士名單中消失，疑似被撤銷院士資格。這也是中國大陸持續整頓科研及軍工系統之際，又1名傳出被除名的軍方背景院士。

台灣人看大陸短劇、跳「閃身步」 國台辦：體現兩岸同胞情感共鳴

大陸短劇平台「紅果短劇」近期在台灣備受討論，大陸國台辦發言人張晗表示，大陸短劇及AI歌曲《過來人》、閃身步等在兩岸走紅，反映兩岸民眾、尤其青年之間的情感與文化共鳴。她指出，大陸微短劇市場規模已突破人民幣千億元，歡迎台灣業者參與大陸微短劇創作，深化兩岸影視文化合作。

APEC下周登場 習近平會與高市早苗會面？陸外交部這樣說

針對大陸國家主席習近平是否會在下周舉行的亞太經合組織（APEC）領導人會議期間，與日本首相高市早苗舉行會晤，大陸外交部11日未正面回應，並稱已多次闡明對中日關係的立場。

李強下周訪泰、赴菲 中方盼自貿區3.0版盡快生效

大陸外交部11日發布，國務院總理李強將於11月13日至16日，分別前往泰國、菲律賓，進行正式訪問與出席東協領導人會議。並盼望推動「中國—東盟（即東協）自貿區3.0版升級議定書」盡快生效。

深圳川習三會前 中向美移交二戰「援華抗日」飛行員遺骸

在「川習三會」即將到來前，北京積極為雙邊關係營造良好氛圍，繼前一日宣布繼續暫停一系列針對美國的經貿反制措施後，央視新聞報導，11月10日，中美兩軍在四川成都舉行美軍遺骸移交儀式，中方向美方移交一批在「駝峰航線」（The Hump）沿線區域發掘的美軍援華抗日飛行員遺骸。

港媒：中美俄爭取APEC會前敲定AI核武議題 或發聲明反對核戰

中美俄傳出正籌備下周在深圳亞太經合組織（APEC）領導人會議期間舉行三方領導人會晤，議題或聚焦人工智慧（AI）在核武器指揮與控制系統中的應用，並可能就管控相關風險作出承諾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。