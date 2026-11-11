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李強下周訪泰、赴菲 中方盼自貿區3.0版盡快生效

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國務院總理李強下周訪問泰國、菲律賓，中方盼自貿區3.0版盡快生效。美聯社
大陸國務院總理李強下周訪問泰國、菲律賓，中方盼自貿區3.0版盡快生效。美聯社

大陸外交部11日發布，國務院總理李強將於11月13日至16日，分別前往泰國菲律賓，進行正式訪問與出席東協領導人會議。並盼望推動「中國—東盟（即東協）自貿區3.0版升級議定書」盡快生效。

對於中方對此次會議的期待，大陸外交部發言人郭嘉昆表示，今年是中國東協建立全面戰略夥伴關係5周年。5年來，在雙方領導人共同引領下，中國東協合作蓬勃發展、成果豐碩，始終走在地區前列，不僅惠及各自國家和人民，也為地區和平穩定繁榮作出重要貢獻。

郭嘉昆指出，當前世界進入新的動盪變革期，求和平、謀發展、促繁榮是地區人民的最大期盼。中方期待通過此次與會，與東盟國家增進團結互信，凝聚合作共識，推動「中國—東盟自貿區3.0版升級議定書」盡快生效，深化人工智慧、數位經濟、能源安全、互聯互通、減貧發展等領域合作，攜手建設和平、安寧、繁榮、美麗、友好的共同家園，為地區和平發展注入更多穩定性和確定性。

大陸外交部網站發布，應泰國總理阿努廷邀請，李強將於11月13日至15日對泰國進行正式訪問；應東協輪值主席國菲律賓總統小馬可仕邀請，李強將於11月15日至16日赴菲律賓馬尼拉出席第29次中國—東盟領導人會議。

香港有線新聞報導，李強2025年出席東協領導人會議時，曾表示單邊主義、保護主義嚴重衝擊全球經貿秩序，外部勢力對本地區的干擾上升，不少國家被無理加徵高額關稅。

他強調中國同東協國家要團結排除外部干擾，協調捍衛自身正當權益。還稱願與東協加強發展戰略對接，落實好全面戰略夥伴關係行動計劃，雙方同意盡早達成南海行為準則。

李強 自貿區 東協 泰國 菲律賓

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