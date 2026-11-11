談兩岸交流 邱垂正：應去統戰化與去風險化

陸委會主委邱垂正今天表示，政府支持兩岸正常、健康的交流，但中國將政治目的納入青年交流活動，增加正常往來的風險，邱垂正主張兩岸交流應朝向「去統戰化、去政治化、去風險化」。

台北市立大學今日舉辦「有交流，就有理解嗎？兩岸的溝通與信任」座談會，由邱垂正與台北市立大學校長邱英浩致詞，台北市立大學全球戰略與民主韌性研究中心主任洪浦釗主持。

邱垂正表示，政府支持兩岸正常、健康的交流，期盼透過善意互動與積極合作，促進兩岸關係和平發展。然而，中國對台採取軟硬兩手策略，一方面透過軍事威脅、外交打壓、經濟脅迫及認知作戰施加壓力，另一方面藉由青年、教育、體育及文化交流推動融合發展，試圖影響台灣民眾的政治認同與價值判斷。

邱垂正指出，兩岸人民交流原本是為了增進情誼、相互學習，但中國將政治目的納入交流活動，使原本單純的人際互動增加風險。

他強調，陸委會是最需要兩岸交流的政府機關，也最不希望失去交流機會，因此主張交流應朝向「去統戰化、去政治化、去風險化」，保留專業交流與正常往來，讓青年能夠安心參與。

面對中國對台複合性施壓，邱垂正表示，政府將落實和平四大支柱行動方案，強化國防、經濟安全及全社會防衛韌性，並深化與民主夥伴的合作。台灣堅守自由民主憲政體制、兩岸互不隸屬、主權不容侵犯，以及台灣前途由人民共同決定的立場。

邱垂正最後強調，台灣在地緣戰略、半導體科技及民主制度方面具有無可取代的重要性，青年應對自己的國家有信心，在各自專業領域發揮所長，共同守護台灣的自由民主與和平。

邱英浩表示，交流能否增進理解與信任，取決於雙方是否建立在平等、尊重與真誠的基礎上。他以日常交友為例指出，當彼此真心相待、相互尊重，交流便有助於建立正向理解；若一方經常占對方便宜，讓人感到不舒服，即使有互動，也難以形成良好的信任關係。這樣的道理同樣適用於兩岸交流、國際關係及日常人際互動。