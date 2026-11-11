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港媒：中美俄爭取APEC會前敲定AI核武議題 或發聲明反對核戰

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中美俄傳出正籌備下周在深圳亞太經合組織（APEC）領導人會議期間舉行三方領導人會晤，議題或聚焦人工智慧（AI）在核武器指揮與控制系統中的應用，並可能就管控相關風險作出承諾。美聯社
中美俄傳出正籌備下周在深圳亞太經合組織（APEC）領導人會議期間舉行三方領導人會晤，議題或聚焦人工智慧（AI）在核武器指揮與控制系統中的應用，並可能就管控相關風險作出承諾。美聯社

中美俄傳出正籌備下周在深圳亞太經合組織（APEC）領導人會議期間舉行三方領導人會晤，議題或聚焦人工智慧（AI）在核武器指揮與控制系統中的應用，並可能就管控相關風險作出承諾。

南華早報引述消息人士報導，三國過去數周持續磋商，爭取敲定會晤議程及禮賓安排。各方正轉向較有機會達成共識的領域，俄烏戰爭及朝鮮半島無核化等議題，則已基本不在考慮之列。

消息人士透露，三國工作層級團隊已討論AI在關鍵武器系統中的應用，尤其是在核武器指揮與控制體系中的作用，也探討發表聯合聲明，反對未來發生任何核戰爭。

相關議程及成果仍在磋商，三方能否就AI核武管控達成承諾，目前尚未有定論。

美國總統川普8日由佛羅里達州前往華盛頓前向媒體表示，他即將訪問大陸，其中一場會面預計將與大陸國家主席習近平及俄羅斯總統普亭舉行。

川普稱，三方將討論多項議題，包括去核化，並提到美方正設法結束在伊朗的戰爭。他上月也曾表示，對與習近平及普亭舉行三方軍控談判持開放態度，並稱去核化將是重點。

核武 APEC 中美

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