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邱垂正：陸委會最需要兩岸交流、最不希望失去交流機會

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
陸委會主委邱垂正（右3）11日上午參加台北市立大學舉辦的兩岸交流相關座談會。圖／台北市立大學提供
陸委會主委邱垂正（右3）11日上午參加台北市立大學舉辦的兩岸交流相關座談會。圖／台北市立大學提供

對於兩岸交流議題，陸委會主委邱垂正今日指出，陸委會是最需要兩岸交流的政府機關，也最不希望失去交流機會，因此主張交流應朝向「去統戰化、去政治化、去風險化」，保留專業交流與正常往來，讓青年能夠安心參與。

台北市立大學今（11）日舉辦「有交流，就有理解嗎？兩岸的溝通與信任」座談會，邱垂正表示，政府支持兩岸正常、健康的交流，期盼透過善意互動與積極合作，促進兩岸關係和平發展。然而，他指出，中國對台採取軟硬兩手策略，一方面透過軍事威脅、外交打壓、經濟脅迫及認知作戰施加壓力，另一方面藉由青年、教育、體育及文化交流推動融合發展，試圖影響台灣民眾的政治認同與價值判斷。

邱垂正認為，兩岸人民交流原本是為了增進情誼、相互學習，但中國將政治目的納入交流活動，使原本單純的人際互動增加風險。

他強調，陸委會是最需要兩岸交流的政府機關，也最不希望失去交流機會，因此主張交流應朝向「去統戰化、去政治化、去風險化」，保留專業交流與正常往來，讓青年能夠安心參與。

此外邱垂正也重申，台灣堅守自由民主憲政體制、兩岸互不隸屬、主權不容侵犯，以及台灣前途由人民共同決定的立場。他最後強調，台灣在地緣戰略、半導體科技及民主制度方面具有無可取代的重要性，青年應對自己的國家有信心，在各自專業領域發揮所長，共同守護台灣的自由民主與和平。

台北市立大學校長邱英浩以日常交友為例指出，當彼此真心相待、相互尊重，交流便有助於建立正向理解；若一方經常占對方便宜，讓人感到不舒服，即使有互動，也難以形成良好的信任關係。這樣的道理同樣適用於兩岸交流、國際關係及日常人際互動。

座談會主持人、台北市立大學全球戰略與民主韌性研究中心主任洪浦釗指出，兩岸人民正常交流有其必要性，但交流經驗不等於完整理解。他強調，台灣與中國有不同的政治制度與法律環境，青年參與交流應掌握充分資訊，了解活動背景與潛在風險，在保持開放態度的同時，也要保有獨立判斷的能力。

邱垂正 陸委會 兩岸交流

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