台灣人看大陸短劇、跳「閃身步」 國台辦：體現兩岸同胞情感共鳴

大陸短劇平台「紅果短劇」近期在台灣備受討論，大陸國台辦發言人張晗表示，大陸短劇及AI歌曲《過來人》、閃身步等在兩岸走紅，反映兩岸民眾、尤其青年之間的情感與文化共鳴。她指出，大陸微短劇市場規模已突破人民幣千億元，歡迎台灣業者參與大陸微短劇創作，深化兩岸影視文化合作。

陸媒關切大陸文化影視作品在台灣掀起討論的現象。11日的國台辦記者會上有陸媒詢問，怎麼看字節跳動旗下的「紅果短劇」在台灣受到歡迎，近期更強勢登上台灣蘋果App Store娛樂類免費下載排行榜？

張晗面露微笑表示，注意到不少台灣網友表示，在通勤路上追大陸短劇，閒暇時間聊大陸短劇，已經成為1種生活時尚、娛樂方式。無論是在環環相扣的故事情節中放鬆休閒，還是在包羅萬象的題材中獲取知識，都體現了兩岸同胞，特別是兩岸青年的情感共鳴。

她指，大陸微短劇市場規模保持高速增長，微短劇在技術型態、領域題材和內容創作等方面飛速發展。據統計，2025年大陸共3.3萬部微短劇上線播出，2026年1至8月上線微短劇達43萬部，是2025年的13倍。微短劇使用者規模達8.5億，月活使用者超過6億，相關市場規模突破人民幣千億元。

張晗並稱，歡迎並支持更多台灣業者參與大陸微短劇創作，兩岸業者深化交流，攜手合作推出更多優秀影視文化作品，為兩岸觀眾創造更多的時代記憶和光影享受。

另外，針對大陸AI說唱歌曲《過來人》和閃身步在兩岸走紅，張晗回應，「在兩岸走紅的密碼只有兩個字：共鳴」她續指，兩岸同根同源、同文同種，有共同的歷史和文化聯結，在文化審美和情感表達上產生共鳴是自然而然的事。

張晗稱，兩岸同胞都是中國人，深受中華文化的滋養。相信並期待隨著兩岸交流的更加頻繁深入，大家會看到更多溫暖鮮活的文化作品，成為兩岸交流的紐帶。讓兩岸同胞更加欣賞、支持彼此，共同投身傳承和弘揚中華文化，實現中華優秀傳統文化創造性轉化和創新性發展。