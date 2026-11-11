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續遭整頓！中共軍方網路安全專家郭世澤 疑被陸中科院除名

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
共軍網路安全專家郭世澤的名字，近日從中國科學院官網院士名單中消失，引發討論。圖為郭世澤去年4月在四川成都出席第18屆中國電子資訊年會。圖／取自山東大學網站
共軍網路安全專家郭世澤的名字，近日從中國科學院官網院士名單中消失，引發討論。圖為郭世澤去年4月在四川成都出席第18屆中國電子資訊年會。圖／取自山東大學網站

大陸軍方網路安全專家郭世澤近日名字從中國科學院官網院士名單中消失，疑似被撤銷院士資格。這也是中國大陸持續整頓科研及軍工系統之際，又1名傳出被除名的軍方背景院士。

微信公眾號「知社學術圈」等學術自媒體近日發現，自5日起，中科院官網的全體院士名單，已無法檢索到郭世澤的名字，他的個人資料疑似已被撤下；截至9日，中科院英文網站仍保留郭世澤的個人簡介，但11日上午再度查詢時，相關簡介已無法找到。

目前中科院和大陸國防部均未回應郭世澤是否已被撤銷院士資格，以及原因為何。

公開資料顯示，現年57歲的郭世澤出生於山東淄博，是網路太空安全專家，曾任共軍總參謀部某研究所九室主任、戰略支援部隊某部主任等職。

郭世澤1988年及1991年先後取得解放軍軍械工程學院學士及碩士學位，1994年獲哈爾濱工業大學博士學位。他長期從事網路與系統安全研究，曾獲大陸國家科學技術進步獎一等獎1項、二等獎3項。

郭世澤於2023年當選中科院信息技術科學部院士，當時擔任解放軍信息技術安全研究中心研究員。

郭世澤今年9月曾出席在安徽合肥舉行的「中國網絡空間安全大會」，強調一流網安學院建設要落到國家安全能力提升上，既要有破解重大難題的原創成果，也要培育關鍵時刻堪當重任的優秀人才。

近年中共持續整頓科研及軍工系統，多名具有軍工背景的中國科學院和中國工程院院士，先後從官方網站名單中消失。

港媒明報指出，過去1年已有至少11名兩院院士的名字從官網名單中消失，包括曾任中央軍委科技委主任的劉國治、殲-20戰機總設計師楊偉、中國電子科技集團原總經理吳曼青，以及中國工程院原副院長趙憲庚等人。其中，中南大學原校長張堯學因嚴重違紀違法被開除中共黨籍和公職後，5月被中國工程院正式撤銷院士稱號。

中國科學院及中國工程院現行院士增選規定明確，黨政機關處級以上領導幹部及企業負責人，在任職期間原則上不作為院士候選人，同時加強對候選人科研誠信及黨風廉政情況的審查。

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