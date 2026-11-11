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港媒：陸外賣員、快遞員等新就業群體 將列二十一大代表

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸的外賣員、快遞員等新就業群體，將首次列入二十一大代表。新華社資料照
大陸的外賣員、快遞員等新就業群體，將首次列入二十一大代表。新華社資料照

大陸的外賣員、快遞員等新就業群體，將首次列入二十一大代表。港媒分析，中共中央日前印發「關於黨的二十一大代表選舉工作的通知」，為2027年召開的黨代會、領導層5年一次換屆做準備。二十一大代表名額共2,360名，比二十大增加60名，通知明確要有經濟、科技、國防、政法、教育、宣傳、文化、衛生、體育、社會管理和新就業群體等各方面的代表，當中「新就業群體」是首次納入代表構成範圍。

星島日報11日專文分析，所謂「新就業群體」，根據人社部的官方定義，就是依託網路平台承接任務、獲取報酬，用工關係靈活多樣的勞動者，例如網約配送員（外賣騎手、快遞員）、網約車司機、網路主播等等。

專文點出，實際上這一步早有伏筆，如大陸國家主席習近平近年多次就新就業群體表態，尤其關注快遞員。2019年春節前夕他在北京前門考察快遞服務點時，稱讚快遞小哥「起早貪黑、風雨無阻，像勤勞的小蜜蜂」。

2020年在長沙基層座談會上，有店主反映疫情期間外賣平台抽成高達20%以上，快遞小哥壓力大、難以休息，習近平回應，「無論是當大老闆、小老闆，付出的辛勞都是一樣，做快遞小哥也不容易，要多給他們提供一些方便。」

另外，2025年大陸全國兩會期間參加江蘇代表團審議時，習近平講得更直白，「我們的社會群體正在細化分化，對這些年出現的快遞小哥、網約車司機、電商從業人員等，在管理服務上要跟上，填補好這個空白。」今年春節，他又專程前往北京西城區看望休息站的快遞員，叮囑當局要「關心他們的生活、工作、學習」。

據統計，大陸全國新就業形態勞動者已逾8,000萬人，是流動中國的新經濟支柱，吸納大量勞動人口。中共中央首次把他們納入黨代表選薦範圍，不但是對新就業群體及平台新業態的政治確認，也是強化數位經濟領域「黨建」的重要一步。

外賣員 中共 名額

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