APEC台灣代表傳由施振榮出任 國台辦兩度重申一中原則

2026亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會即將深圳登場。大陸國台辦今天未回應台媒關於台灣APEC領袖代表、兩岸代表交流可能性等詢問，僅重申，一貫按照一個中國原則和APEC有關諒解備忘錄的規定及慣例處理台灣地區參會事宜。

媒體報導，據了解，賴清德總統將指派由宏碁創辦人施振榮出任APEC領袖代表，總統府預計於今天下午稍晚對外公布人選。台媒今天詢問，大陸方面是否已經有收到名單，以及對此有何回應？

國台辦發言人張晗表示，「關於APEC的有關問題，我們多次也闡明立場，我們一貫按照一個中國原則和APEC有關諒解備忘錄的規定及慣例處理台灣地區參會事宜。只要按照上述做法，台灣地區可以參會」。

台媒追問，大陸方面是不是有機會跟台灣代表互動交流，以及如何看待台灣在峰會期間，可能會跟各方都有進行接觸的機會？

張晗僅簡短回應並重申，作為今年亞太經合組織活動（APEC）的東道主，我們會按照一個中國原則和APEC有關諒解備忘錄的規定和慣例，處理台灣地區參會事宜。

另有台媒關切，在大陸作為東道主的深圳APEC峰會上，大陸是否會就台海地緣政治議題向美方再次明確地發出紅線？

張晗表示，台灣是中國的一部分，台灣問題是中國的內政。一個中國原則和中美三個聯合公報，是中美關係的政治基礎。民進黨當局倚外謀獨，只會讓台灣淪為外部勢力的棋子，最終也難逃成為棄子的命運。