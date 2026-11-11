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陸客申請來台觀光、移民署要求簽「互不隸屬」 國台辦回應了

聯合報／ 特派記者陳湘瑾／北京即時報導
大陸國台辦發言人張晗。記者陳湘瑾／攝影
大陸國台辦發言人張晗。記者陳湘瑾／攝影

一名大陸網友申請赴台旅遊，遭移民署要求補交刪除「中國台灣」字樣的訂房單，並簽署台灣與中國互不隸屬聲明。大陸國台辦發言人張晗今天批評，民進黨當局一再對兩岸旅遊和各領域交流阻撓設限，完全是別有用心的政治操弄。

一名大陸網友近日在社群平台分享赴台旅遊申請經驗，他貼出移民署線上申辦系統的補件通知，內容要求重新提供去除「中國台灣」字樣的訂房單，並另外書寫「尊重臺灣為主權獨立之國家，臺灣與中國互不隸屬」，簽名押日期後上傳。

經媒體詢問，移民署證實，移民署人員依《兩岸條例及觀光許可辦法》等規定審查大陸地區人民申請來台觀光案件。審查時倘若發現有刻意違反對等尊嚴或矮化我國的相關言行，得依法不予許可，已許可者，得撤銷或廢止其許可。本案依法審查，並請申請人補正文件，符合相關規定。

張晗11日上午在記者會表示，兩岸同屬一個中國，台灣是中國的一部分。民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，一再對兩岸旅遊和各領域交流阻撓設限、設牆立障，完全是別有用心的政治操弄。

她並稱，兩岸同胞走親走近的願望、兩岸交流合作的大勢不可阻擋，任何開歷史倒車、逆潮流而動的行徑都必遭民意反噬。

國台辦 移民署 陸客

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