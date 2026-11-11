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港媒：中共21大代表 可能首次有外賣員、快遞員等新就業群體
據港媒報導，中國新就業群體中的外賣員和快遞員等有可能成為中共21大代表，是首次有類似行業代表參加黨代表大會，背後反映出中共對新就業群體的「政治確認」。
中共中央日前下發「關於黨的二十一大代表選舉工作的通知」，為2027年召開的黨代會、領導層5年一次換屆做準備。
據公布，21大代表名額共2360名，比20大增加60名，通知明確要有經濟、科技、國防、政法、教育、宣傳、文化、衞生、體育、社會管理和新就業群體等各方面的代表，當中「新就業群體」是首次納入代表構成範圍。
星島日報今天在報導中指出，根據中國人力資源和社會保障部的官方定義，所謂的「新就業群體」，就是依托互聯網平台承接任務、獲取報酬，用工關係靈活多樣的勞動者，例如網約配送員（外賣騎手、快遞員）、網約車司機、網路主播等。
報導表示，中國國家主席習近平近年曾多次就新就業群體表態，尤其關注快遞員，比如2019年春節前夕，他在北京考察快遞服務點時，稱讚快遞小哥「起早貪黑、風雨無阻，像勤勞的小蜜蜂」。
2025年，在中國全國「兩會」舉行期間，習近平在江蘇代表團上曾說，「我們的社會群體正在細化分化，對這些年出現的快遞小哥、網約車司機、電商從業人員等，在管理服務上要跟上，填補好這個空白。」
報導表示，目前中國新就業形態勞動者已超過8000萬人，絕非邊緣小眾，而是流動中國的新經濟支柱，吸納大量勞動人口；中共中央把他們納入黨代表選薦範圍，不但是對新就業群體及平台新業態的政治確認，也是強化數字經濟領域「黨建」的重要一步。
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