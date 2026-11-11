北京紀念孫中山誕辰 料習近平將發表談話

本周四（十二日）是孫中山先生誕辰一百六十一周年紀念日（大陸計為一百六十周年），北京按慣例將在人民大會堂舉行紀念大會，在北京領導人、社會各界、孫中山親屬代表，台港澳有關人士約三千人參加，預計大陸國家主席習近平將發表談話。

據香港明報報導，習近平屆時將發表講話，預料除了緬懷孫中山一生，也會回顧總結中國共產黨繼承孫中山衣缽、領導全國人民取得的成就，闡明實現民族復興的歷史使命，重申維護祖國統一的立場和決心。

十年前講話中，習近平強調孫中山始終堅定維護國家統一和民族團結，進而強調反對「台獨」分裂勢力，且喊出重話：「絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去！」

儘管民進黨執政之後已淡化紀念孫中山，報導仍稱北京這次如何進一步詮釋孫中山並「化為己用」，台灣方面「嚴陣以待」。

此外，大陸、香港與澳門還將在十二日同步發行「紀念孫中山先生誕辰一百六十周年」郵票，央視也正在播出六集的「孫中山」紀錄片。大陸駐外使館與親北京僑團也已舉辦多場紀念活動。

陸委會十月十五日已經宣布對我方人員此次參加陸方紀念活動的禁令，包含凡申請赴陸參與相關活動者（例如中央與地方官員），將「不予許可」，也提醒退將應遵守兩岸條例相關規定，並且呼籲各界勿與陸方或港澳在台合辦有關紀念活動。大陸國台辦則抨擊民進黨當局堅持台獨立場、美化日本殖民侵略，對外部勢力奴顏婢膝，「是對中山精神的背叛」。