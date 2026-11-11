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深圳川習會前夕 陸移交美「援華抗日」飛行員遺骸

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
美軍遺骸移交儀式10日在四川成都建川博物館舉行。圖為美軍人員接收當年空軍飛行員的遺骸。圖／取自建川博物館微信公眾號
美軍遺骸移交儀式10日在四川成都建川博物館舉行。圖為美軍人員接收當年空軍飛行員的遺骸。圖／取自建川博物館微信公眾號

九月川習會的一項焦點就是雙方對二戰的回應。而在深圳川習會前夕，「駝峰航線」美軍援華抗日飛行員遺骸移交儀式昨日於四川省建川博物館舉行，陸方將一批美軍機組人員骸骨移交美方。陸方表示，搜尋美軍在華失蹤人員遺骸合作是二戰期間中美並肩作戰、聯合抗擊日本法西斯歷史的生動體現，願在該領域開展務實合作，為構建中美建設性戰略穩定關係增添積極因素。

據成都日報報導，此次儀式的陸方與會者有中共中央軍委辦公廳檔案局、中央軍委國際軍事合作辦公室美洲大洋洲局、解放軍檔案館，外交部美大司等部會官員；美方與會者有美國國防部戰俘與失蹤人員統計局、美駐北京使館武官處代表出席。

根據空軍司令部《空軍學術雙月刊》的論文介紹，駝峰航線是二次世界大戰期間的一條重要空中運輸通道，西起印度阿薩姆邦，向東橫越緬甸北部至中國西南的雲南省。駝峰運補行動的成功，使國民政府在對日抗戰期間，所需的戰爭物資不虞匱乏。

陸方論述更強調中美聯合抗擊日本法西斯歷史。陸國防部表示，搜尋美軍在華失蹤人員遺骸合作是二戰期間中美並肩作戰、聯合抗擊日本法西斯歷史的體現。中方願繼續同美方在該領域開展務實合作，為構建中美建設性戰略穩定關係增添積極因素。

大陸在二○一五年就曾組織隊伍進入高原無人區域搜尋，尋獲美軍機組人員遺骸並完成移交，此次再次進行搜尋作業並找到相關人體遺骸。當年交接儀上，時任美國駐成都總領事館總領事、現任美國在台協會處長谷立言也有出席並致辭。

今年九月大陸國家主席習近平與美國總統川普會晤，會後大陸外交部公布的「中美達成八點成果共識」顯示，中美兩軍同意盡快簽署加強危機溝通與預防的諒解備忘錄，繼續合作搜尋在華美軍失蹤人員遺骸，但美方公布的事實清單則未提及搜尋在華美軍失蹤人員遺骸一事。

川習會 抗日 深圳 飛行員 二戰

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