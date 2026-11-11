中加經濟財金戰略對話 雙方同意擴大貿易合作

中加官員九日在加拿大溫哥華舉行暌違八年的「中加經濟財金戰略對話」，雙方同意擴大雙向貿易與投資、深化金融合作。大陸副總理何立峰表示，中方願與加方一道深化經貿、金融、投資等領域合作，加拿大財政部長商鵬飛表示，雙方在利益一致的領域攜手合作，可以建立更強大、更具韌性的加拿大經濟。

據陸官媒人民日報，中共政治局委員兼副總理何立峰，與加拿大財政部長商鵬飛、國際貿易部長西杜九日在加拿大溫哥華共同主持第二次中加經濟財金戰略對話。

據加拿大財政部發布的新聞稿，雙方討論持續擴大雙向貿易與投資的重要性，並同意加強金融領域合作，包括金融服務市場准入，並促進雙方資本市場主管機關及金融監管機關之間的交流。雙方歡迎雙邊本幣互換安排的實施。

何立峰表示，本次對話是落實雙方領導人重要共識的具體舉措，中方願與加方一道努力，本著相互尊重、平等互利、求同存異的原則，深化經貿、金融、投資等領域合作，推動中加經濟關係穩定健康發展，助力構建中加新型戰略夥伴關系。

商鵬飛表示，加拿大與中國在維持開放對話及推進經濟合作方面具有共同利益。雙方透過在利益一致的領域攜手合作，可以為加拿大企業與勞工創造新的機會，並建立更強大、更具韌性的加拿大經濟。

西杜表示，從能源、農業食品到金融服務，加拿大企業看到了中國市場龐大機會。讓加企能夠更廣泛、更可預期地進入中國市場，正是協助加拿大企業實現多元化，並在國內創造高薪工作機會的方式。