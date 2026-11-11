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惠台音樂節青年共融 兩岸500人同歡

聯合報／ 王寶善／惠州報導
第三屆惠台音樂節在龍門舉行，惠州台青會於舞台上表演。圖／聯合影音號
第三屆惠台音樂節在龍門舉行，惠州台青會於舞台上表演。圖／聯合影音號

第三屆惠州音樂節日前於惠州龍門圓滿落幕，吸引逾五百名來自粵港澳大灣區的台商、台青與在地青年共襄盛舉。燈光亮起的剎那，紫色的人潮從四面八方湧向舞台，電音節拍撞上山谷的夜風，這座以電子音樂串起兩岸青年的活動，走過三年，規模從首屆的四百餘人一路成長、今年一舉突破五百人，已逐漸成為大灣區具有指標意義的兩岸青年文化交流品牌，也為兩岸青年交流注入滿滿的青春活力。

回顧三屆，音樂節像一場惠州文旅的遷徙：第一屆在惠東的海岸，第二屆在大亞灣的沙灘，今年則一路走進龍門的山林，海風換成山嵐、浪濤換成蟲鳴，台灣年輕人跟著音樂的節奏，一站一站走遍惠州的好山好水，感受這座城市的文化底蘊與旅遊熱度。當初「用電音傳達不同的音樂、串起兩岸青年交流」的念頭，如今已長成一座真正屬於年輕人的舞台。

音樂節在整體的策劃形式也有所突破。惠州台青會長沈新燿表示，從第一屆以觀賞性強的「電音」作為主題，每年逐步融入不同的音樂類型，讓音樂節更為多元。今年，為了讓參與的兩岸青年更享受其中，台青會親排歌單、逐一審核每位登台樂手，把更多屬於年輕人的想法編進音樂裡，從舞台架設、節目編排到樂手審核，每個環節都被細細把關；兩岸青年在同樣的節拍裡揮手、合唱，山海之間的距離，在一首歌的時間裡被悄悄拉近。

音樂節也首度端出屬於自己的品牌ＬＯＧＯ——呼應惠州「鵝城」之稱，用塗鴉的方式做出「鵝」的樣貌，躍上舞台與周邊裝置。沈新燿表示，希望未來台青能夠繼續延續品牌，讓大家能夠對這個活動，除了用唸的，也能用視覺化的方式加深對活動的印象，讓兩岸青年在節拍裡，記住這座城市的獨特面貌。

一手把音樂節從想法打造成現場的惠州台青會，對下一個階段已有清晰藍圖。會長沈新燿坦言，做協會與做企業是兩套完全不同的邏輯，企業有直接的上下關係，協會卻要讓不同會員凝聚在一起，無論是親子活動還是資源對接，考驗的都是「向心力」。而他加入台青將近八年，企業、家庭、協會三頭燒，時間管理成了他持續面對的課題；他也把每一屆音樂節都當成與自己的「ＰＫ」，一次次逼著自己突破舒適圈。

談到未來，他期許台青會會員能從目前的五十多位成長到一百人，把經驗與舞台傳承下去，「讓平台一直可以走下去，讓會員的影響力更大。」而下一屆惠州音樂節，他期待更多年輕面孔加入，在惠州的山水與音樂之間，找到屬於自己的舞台。

青年 音樂 兩岸

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