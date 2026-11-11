陸10月乘用車出口量暴增

第三屆惠州音樂節日前於惠州龍門圓滿落幕，吸引逾五百名來自粵港澳大灣區的台商、台青與在地青年共襄盛舉。燈光亮起的剎那，紫色的人潮從四面八方湧向舞台，電音節拍撞上山谷的夜風，這座以電子音樂串起兩岸青年的活動，走過三年，規模從首屆的四百餘人一路成長、今年一舉突破五百人，已逐漸成為大灣區具有指標意義的兩岸青年文化交流品牌，也為兩岸青年交流注入滿滿的青春活力。

2026-11-11 00:00