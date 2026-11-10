「台商張老師」成立30年 邱垂正：台商在陸面臨政經雙重風險

陸委會主委邱垂正今天表示，中國大陸經濟面臨內需不足等問題，還要應對歐美國家的制裁，將經濟風險升至國家安全層次，使台商在陸經營面臨政經雙重風險，呼籲台商注意投資環境及人身安全。

邱垂正今天出席「台商張老師30週年回顧與策進活動」表示，「台商張老師」團隊成立至今已30年。30年來，兩岸經貿環境及情勢歷經多次變化，台商從赴陸初期摸索、投資設廠，到全球布局、分散市場及產業轉型，團隊始終陪伴台商面對各種經營挑戰。

據陸委會統計，30年來，「台商張老師」共處理1萬1672件駐診諮詢案件、30多個團次在地服務、40多場研討會與論壇、326期定期刊物及32本專書。邱垂正指出，每一份諮詢或建議都可能協助台商依法節稅、降低稅務風險、少走冤枉路，甚至改變企業發展的方向。

談到現階段中國大陸經濟結構壓力，邱垂正表示，中國正面臨內需不足、供需失衡及消費低迷引發的「內捲」式價格競爭，許多台商正站在企業轉型、布局調整，甚至去留抉擇的十字路口。除此之外，為了因應美國、歐盟的科技制裁與出口管制，中國大陸將經濟與非經濟風險提升至國家安全層次，讓台商在陸經營面臨政經雙重風險。

邱垂正強調，未來「台商張老師」在提供諮詢時，務必提醒台商及台幹，需注意赴陸政經環境及人身安全風險。