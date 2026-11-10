共軍百艘船艦集結西太平洋 美國智庫：或模擬封鎖台灣

國安會秘書長吳釗燮本月3日在社交平台發文稱，解放軍在西太平洋集結超過100艘船艦，美國之音10日報導，雖然北京尚未宣布進行大規模演習，但美國智庫分析，解放軍很可能正在進行一場模擬封鎖台灣的大規模軍事演習，意在為實施實際的封鎖行動做準備，並削弱台灣對其自身防衛能力的信心。

報導稱，在吳釗燮發文後，美國智庫美國戰爭研究所（Institute for the Study of War）和美國企業研究所（AEI）隨後跟進，兩家智庫6日發布的報告指出，吳釗燮公布的數據顯示，解放軍海軍與海警船主要集結在台灣與其主要盟友之間，呈現出模擬封鎖行動的態勢。

報告指出，其中第一支集結力量由來自解放軍三個不同戰區的四個特遣編隊組成，活動於台灣與關島之間，其中包括遼寧號航艦打擊群；第二支集結力量則包括至少六艘海警船及若干解放軍海軍艦艇，對台灣形成包圍之勢。

報告稱，11月2日的衛星影像顯示，解放軍海軍最先進的福建號航艦也已離開位於海南三亞的基地，向正東方向航行，其航向可能指向台灣南部海域。

報告從這些部署的規模研判認為，解放軍「很可能正在進行一場旨在模擬封鎖台灣的大規模軍事演習」。報告表示，此次行動所涉及的船艦數量及其部署的地理範圍，均超過解放軍去年底在台灣周邊開展的「正義使命-2025」演習。

報告認為，解放軍近期在台灣周邊及整個西太平洋地區的行動，很可能具有雙重目的：既是在為實施實際的封鎖行動做準備，同時也旨在營造某種信息效應，從而試圖削弱台灣對其自身防衛能力的信心，並動搖其對盟友及夥伴提供支持能力的信任。

華府智庫大西洋理事會全球中國中心副主任廖彥棻告訴美國之音，他認為從解放軍海軍傳統的年度訓練周期看，本次解放軍的部署本身多屬例行，真正不同的有兩點：

一是海警船隨台灣所稱的東部、北部、南部戰區編隊一同進入西太平洋，日本防衛省也首度對外公布海警船伴隨海軍艦艇通過其周邊海峽；

二是山東艦大修、福建艦訓練、遼寧艦部署，中國三艘航艦正形成類似美國「維修—訓練—部署」的輪替。

廖彥棻表示，解放軍海軍此次行動傳達出北京展示多戰區海軍編隊在第一島鏈外同時行動、海警與海軍跨島鏈聯合行動，以及航艦經菲律賓南部海峽進入西太平洋的替代航線等方面的能力。

廖彥棻認為，外界還應警惕中國海警與戰區的指揮體系。中國海警自2018年起轉隸武警，直接受中央軍委領導；這幾年來海軍的多次軍事行動已經顯示，海警與解放軍已是聯合任務編組。

廖彥棻說，換言之，北京以海軍訓練的名義為掩護，實際上是三個戰區在第一島鏈外同時進行作戰性質的部署，並把海警納入其中，這意味著過去局限在台灣周邊的海警、海軍聯合編組，已延伸到西太平洋，演練以「執法」配合海軍外層兵力孤立台灣。