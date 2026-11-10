快訊

扛不住了！foodpanda宣布調漲平台費 分兩階段實施每單最高多6元

台積電10月營收飆5,869億元、年增近六成 全年營收挑戰5.6兆元

14歲少女犯了什麼罪？來自維吾爾的她消失在故鄉

聽新聞
0:00 / 0:00

川習APEC峰會鋪路 中國延長暫停稀土等出口管制2個月

中央社／ 台北10日電

美中元首預料將於下週在APEC 峰會會晤，雙方近日宣布延長多項關稅豁免與出口管制暫緩措施。其中，中國決定將原本已暫停實施的稀土等軍民兩用物項出口管制，再延長暫停2個月至2027年1月10日。

中國商務部9日發布公告，經批准，自2026年11月11日起至2027年1月10日，商務部、海關總署公告2025年第55號、56號、57號、58號，及商務部公告2025年第61號、62號繼續暫停實施。

翻查資料，第55號公告為對人造金剛石等相關物項實施出口管制；第56號公告對稀土生產加工設備、稀土原輔料相關物項實施出口管制；第57號為對鈥、鉺、銩、銪、鐿實施出口管制；第58號為對鋰電池、正極材料、石墨負極材料及相關製造設備、技術實施出口管制。

商務部公告2025年第61號公告主要要求，境外組織和個人在向中國以外的其他國家和地區出口指明的兩用物項前，必須獲得許可證，但若出口的最終用途是用於軍事用途或提升軍事潛力等，則原則上不予出口許可。

商務部公告2025年第62號公告主要規定，未經許可不得出口稀土開採、冶煉分離、磁材製造等相關技術；中國公民、法人、非法人組織未經許可不得為境外稀土開採、冶煉分離、磁材製造等提供任何實質性幫助和支持。

中國商務部於2025年10月9日公布上述措施，加大對稀土等物項的出口管制力度。2025年10月底，習近平與川普在韓國釜山會面後，中方宣布暫停這些措施一年。

中國商務部9日同時公布，延長暫停對美的出口管制管控名單措施以及不可靠實體清單措施2個月。中國國務院關稅稅則委員會9日公告，在未來2個月內繼續暫停對美加徵24%關稅，但會保留10%的對美加徵關稅稅率。中國交通運輸部9日公告，繼續暫停對美船舶收取船舶特別港務費2個月至2027年1月10日。

美東時間11月6日，美國貿易代表辦公室（USTR）公告，將原定11月9日深夜到期的178項對301關稅豁免延至2027年1月9日，11月10日起生效。同日，USTR還將對中船舶港口費的暫停期延至2027年1月9日。

川習 稀土 APEC

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中美貿易戰再休兵兩個月 為下周深圳APEC「川習三會」營造正向氛圍

大陸宣布‌暫停‌對美船舶收取特別港務費 再延2個月

鋪墊APEC川習會 美中延長貿易休戰

陸對27家美企限制措施再暫停2個月 11月10日起實施

相關新聞

共軍百艘船艦集結西太平洋 美國智庫：或模擬封鎖台灣

國安會秘書長吳釗燮本月3日在社交平台發文稱，解放軍在西太平洋集結超過100艘船艦，美國之音10日報導，雖然北京尚未宣布進行大規模演習，但美國智庫分析，解放軍很可能正在進行一場模擬封鎖台灣的大規模軍事演習，意在為實施實際的封鎖行動做準備，並削弱台灣對其自身防衛能力的信心。

「踹門利器」 攻擊11實彈任務首發命中 央視曝多項細節

中國央視9日發布短片，首次以多機位、近距離公開攻擊11「玄龍」隱形無人機的多項細節，包括機腹內置彈艙、機背進氣道及扁平化尾部噴口。報導並披露，兩名「95後」女操控員師曉冉、符婷僅用5個月完成改裝訓練，在攻擊11首次實彈任務中達成首發命中，顯示該型機已進入實際作戰運用階段。

大陸向美方移交二戰期間美軍援華抗日飛行員遺骸

在「川習三會」即將到來前，北京積極為雙邊關係營造良好氛圍，繼前一日宣布繼續暫停一系列針對美國的經貿反制措施後，央視新聞報導，11月10日，中美兩軍在四川成都舉行美軍遺骸移交儀式，中方向美方移交一批在「駝峰航線」沿線區域發掘的美軍援華抗日飛行員遺骸。

廈金大橋（廈門段）海上主線橋貫通 預計年底通車

據央視新聞報導，今（10）日凌晨，隨著最後一榀鋼箱梁吊裝到位，廈金大橋（廈門段）海上主線橋順利合龍，象徵廈金大橋（廈門段）海上主線橋主體結構建設完成，項目進入通車前的收尾階段。廈金大橋（廈門段）海上主線橋貫通後，預計今年底即可建成通車。

孟加拉完成審批 中國殲10CE大單實錘 20架賣19.6億美元

孟加拉採購中國殲10CE戰機的計畫傳出進展。孟加拉媒體Agamir Somoy6日報導，政府信息顧問扎赫德·烏爾·拉赫曼證實，空軍採購20架殲10CE的政策及財務最終審批已完成。採購成本約19.6億美元，連同利息總額約21.3億美元，首架預計2027年交付。這將是殲10CE拓展海外市場的重要訂單。

中共預計周四舉行孫中山誕辰160周年紀念大會 習近平將講話

據香港明報報導，預計中共本周四（12日）將在北京人民大會堂舉行孫中山誕辰160周年紀念大會，將有在北京的中共中央領導人、社會各界、孫中山親屬代表，港澳台有關人士代表約3,000人參加。大陸國家主席習近平屆時會發表講話，預料將闡明實現民族復興的歷史使命，重申維護祖國統一的立場和決心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。