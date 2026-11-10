川習APEC峰會鋪路 中國延長暫停稀土等出口管制2個月

美中元首預料將於下週在APEC 峰會會晤，雙方近日宣布延長多項關稅豁免與出口管制暫緩措施。其中，中國決定將原本已暫停實施的稀土等軍民兩用物項出口管制，再延長暫停2個月至2027年1月10日。

中國商務部9日發布公告，經批准，自2026年11月11日起至2027年1月10日，商務部、海關總署公告2025年第55號、56號、57號、58號，及商務部公告2025年第61號、62號繼續暫停實施。

翻查資料，第55號公告為對人造金剛石等相關物項實施出口管制；第56號公告對稀土生產加工設備、稀土原輔料相關物項實施出口管制；第57號為對鈥、鉺、銩、銪、鐿實施出口管制；第58號為對鋰電池、正極材料、石墨負極材料及相關製造設備、技術實施出口管制。

商務部公告2025年第61號公告主要要求，境外組織和個人在向中國以外的其他國家和地區出口指明的兩用物項前，必須獲得許可證，但若出口的最終用途是用於軍事用途或提升軍事潛力等，則原則上不予出口許可。

商務部公告2025年第62號公告主要規定，未經許可不得出口稀土開採、冶煉分離、磁材製造等相關技術；中國公民、法人、非法人組織未經許可不得為境外稀土開採、冶煉分離、磁材製造等提供任何實質性幫助和支持。

中國商務部於2025年10月9日公布上述措施，加大對稀土等物項的出口管制力度。2025年10月底，習近平與川普在韓國釜山會面後，中方宣布暫停這些措施一年。

中國商務部9日同時公布，延長暫停對美的出口管制管控名單措施以及不可靠實體清單措施2個月。中國國務院關稅稅則委員會9日公告，在未來2個月內繼續暫停對美加徵24%關稅，但會保留10%的對美加徵關稅稅率。中國交通運輸部9日公告，繼續暫停對美船舶收取船舶特別港務費2個月至2027年1月10日。

美東時間11月6日，美國貿易代表辦公室（USTR）公告，將原定11月9日深夜到期的178項對301關稅豁免延至2027年1月9日，11月10日起生效。同日，USTR還將對中船舶港口費的暫停期延至2027年1月9日。