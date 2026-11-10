大陸向美方移交二戰期間美軍援華抗日飛行員遺骸

在「川習三會」即將到來前，北京積極為雙邊關係營造良好氛圍，繼前一日宣布繼續暫停一系列針對美國的經貿反制措施後，央視新聞報導，11月10日，中美兩軍在四川成都舉行美軍遺骸移交儀式，中方向美方移交一批在「駝峰航線」沿線區域發掘的美軍援華抗日飛行員遺骸。

報導稱，搜尋美軍在華失蹤人員遺骸合作是二戰期間中美並肩作戰、聯合抗擊日本法西斯歷史的生動體現。多年來，中方始終本著人道主義精神，協助美方搜尋相關遺骸下落。中方願繼續同美方在該領域開展務實合作，為構建中美建設性戰略穩定關係增添積極因素。

根據空軍司令部發行的《空軍學術雙月刊》早前一篇論文，在對日抗戰期間，滇緬公路被日軍切斷，中國的聯外管道全面被日軍封鎖，駝峰航線（The Hump）的開闢，無疑解除了中國運輸補給的困境。

駝峰航線西起印度阿薩姆邦，向東橫越緬甸北部至中國西南的雲南省，沿途通過喜馬拉雅山、 高黎貢山、橫斷山脈、怒江、瀾滄江與金沙江，航線全長約800公里，地勢海拔平均在4,500公尺至5,500公尺間，最高可達7,000公尺。由於航線周遭山峰起伏猶如駱駝峰背，此一航線遂被稱為駝峰航線。

這篇論文稱，在近代軍事歷史上，駝峰行動可說是人類首次進行的持續性、長距離、全時段與全天候的軍事空運任務。1942年至1945年間，美國透過駝峰航線共運送了74萬噸的戰爭物資給亟需外援的中國，而且應是人類軍事史上最危險與犧牲最慘重的空中運輸任務。

整個任務期間，美軍計有509架飛機墜毀、81架飛機失蹤，死亡及失蹤的飛行員共有1,659人，這個數目遠遠超過中國空軍在抗戰期間為國捐軀人員的總數。