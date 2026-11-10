中加經濟財金對話重啟 何立峰出席稱兩國交往重回正軌

第二次中加經濟財金戰略對話當地時間9日在溫哥華舉行，中國國務院副總理何立峰出席會議並表示，本次對話是落實雙方領導人共識的具體舉措，中加交往重回正軌，中國願與加方深化經貿、金融、投資等領域合作。

據中國官媒人民日報報導，何立峰與加拿大財政部長商鵬飛（François-Philippe Champagne）、國際貿易部長辛都（Maninder Sidhu）9日在加拿大溫哥華共同主持第二次中加經濟財金戰略對話。

何立峰表示，在兩國領導人戰略引領下，「中加關係實現轉圜，雙邊交往重回正軌」。本次對話是落實雙方領導人重要共識的具體舉措，中方願與加方一道努力，本著相互尊重、平等互利、求同存異的原則，「深化經貿、金融、投資等領域合作，推動中加經濟關係穩定健康發展，助力構建中加新型戰略夥伴關係」。

據中方消息，商鵬飛表示，加方高度重視對中關係，願與中方一道落實好兩國領導人共識，加強政策溝通協調，深化經濟財金領域互利合作。辛都表示，希望拓展加中經貿領域務實合作，推動兩國經貿關係取得更大發展。

對話期間，雙方達成一系列互利共贏成果和共識。何立峰、商鵬飛、辛都共同出席了中加商業圓桌會議。

「中加經濟財金戰略對話」先前已停滯8年，第一次中加經濟財金戰略對話於2018年11月12日在中國北京釣魚台國賓館舉行後，因孟晚舟事件使中加關係陷入低谷，直到加拿大總理卡尼（Mark Carney）上任後，中加關係才逐漸回暖。（編輯：廖文綺/陳鎧妤）1