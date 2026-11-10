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廈金大橋（廈門段）海上主線橋貫通 預計年底通車

聯合報／ 大陸中心／即時報導
廈金大橋（廈門段）海上主線橋於今日凌晨順利合龍，象徵廈金大橋（廈門段）海上主線橋主體結構建設完成。圖／取自央視新聞
廈金大橋（廈門段）海上主線橋於今日凌晨順利合龍，象徵廈金大橋（廈門段）海上主線橋主體結構建設完成。圖／取自央視新聞

據央視新聞報導，今（10）日凌晨，隨著最後一榀鋼箱梁吊裝到位，廈金大橋（廈門段）海上主線橋順利合龍，象徵廈金大橋（廈門段）海上主線橋主體結構建設完成，項目進入通車前的收尾階段。廈金大橋（廈門段）海上主線橋貫通後，預計今年底即可建成通車。

廈金大橋以廈門本島為起點，經翔安新機場，最終目標是連接金門，因此規劃分為「廈門段」與「金門段」。「廈門段」連接廈門本島與大嶝島（銜接翔安國際機場），「金門段」由大嶝島通往金門縣，但迄今仍未獲我方同意。

按大陸方面規劃，廈金大橋全長約19.6公里，包括海上主線橋、支線橋和陸地隧道等工程。其中主線全長17.34公里，跨海段為雙向八車道，設計時速100公里。

廈金大橋（廈門段）於2023年10月正式動工‌，‌2024年1月全線主體工程全面開工‌。央視新聞報導，最後這一榀鋼箱梁重達3,318噸，體量大、吊裝精度高，基準溫度要控制在約22℃，施工人員利用5,500噸級浮吊船將鋼箱梁吊起，緩緩送入合龍口，再通過千斤頂同步控制進行精調。

報導稱，為保障這塊「巨無霸」運輸吊裝期間安全和過往船舶順暢通行，大陸海事部門現場護航。採用「遠程管控+現場監護」立體保障模式，在守住吊裝安全底線的同時，最大限度減少對轄區正常通航的影響。

央視新聞指出，此次合龍的劉五店航道東側非通航孔橋是廈金大橋（廈門段）海上主線橋最後一個合龍橋段。全長約14.2公里的海上主線橋由觀音山互通主線橋、劉五店航道橋、金通航道橋等12個橋段構成。隨著海上主線橋的合龍，橋面、機電、交安等各項配套工程施工也在加緊進行。

針對大陸積極推動廈金大橋，陸委會多次表示，金廈大橋是中共領導人習近平於2019年提出的「習五條」中，所謂「深化兩岸融合發展」的優先推動事項，旨在配合大陸《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》，將金門拉入福建的共同生活圈。

在今年8月26日例行記者會上，針對媒體相關提問，大陸國台辦發言人張晗則表示，建設廈金大橋是廈金兩地民眾的共同呼聲和迫切心願。廈金大橋全線通車後，將為兩地民眾往來帶來便利，為金門經濟發展、民生改善增添動力，廈金兩地將成為更緊密的「同城生活圈」。

張晗並稱，大橋建成後，可通過橋體管道實現向金門輸送水、電、燃氣，改善金門發展環境，還將與海上「小三通」通航等形成互補，增加廈金通行通道。民進黨當局應正視金門鄉親的利益訴求，停止政治算計，真正為民謀利，支持廈金大橋早日建成通車。

廈金大橋（廈門段）海上主線橋貫通，預計今年底建成通車。圖為2026年11月9日拍攝的廈金大橋（廈門段）景象。中新社
廈金大橋（廈門段）海上主線橋貫通，預計今年底建成通車。圖為2026年11月9日拍攝的廈金大橋（廈門段）景象。中新社

廈門 隧道 金門

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