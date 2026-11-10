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中共軍委副主席張升民要求全軍：堅決聽從習近平指揮
據解放軍報報導，解放軍全軍學習貫徹中共二十屆五中全會精神宣講首場報告會9日在北京舉行。中共中央政治局委員、中央軍委副主席張升民要求解放軍全軍要深入學習貫徹全會精神，堅定擁護「兩個確立」、堅決做到「兩個維護」，貫徹軍委主席負責制，堅決聽從中共中央、中央軍委和中央軍委主席習近平指揮。
所謂「兩個確立」是指確立習近平中共中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位；「兩個維護」是指堅決維護習近平中共中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護中共中央權威和集中統一領導。
香港明報指出，68歲的張升民在五中全會晉升為政治局委員，一般相信他在明年中共二十一大將連任。
第二十屆中共中央軍委在2022年10月剛組成時原有七名成員，但過去幾年在兩名原副主席張又俠、何衛東，以及三名委員李尚福、劉振立、苗華先後落馬後，目前只剩主席習近平和副主席張升民兩人。
張升民於2025年10月23日在中共二十屆四中全會上被增補為中央軍委副主席。隨後於同年10月28日，經第十四屆全國人大常委會第十八次會議正式任命。
張升民9日在軍委機關作二十屆五中全會精神宣講報告時並強調，解放軍是中共絕對領導下的人民軍隊，持之以恆推進全面從嚴治黨，對於以軍隊永不變質保證紅色江山永固具有重大意義。
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