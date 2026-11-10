陸PPI大漲、CPI反跌 陷「成本推動型通膨」

大陸國家統計局昨公布最新經濟數據，今年十月居民消費價格指數（ＣＰＩ）年增百分之○點七，漲幅較上月回落○點二個百分點；工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）年增百分之五點七，漲幅較上月擴大○點七個百分點，創近四年半新高。

ＰＰＩ大漲而ＣＰＩ漲幅溫和，兩者間的「剪刀差」擴大至五個百分點，為年內最大分化幅度。這反映大陸面臨成本推動型通膨，而非需求拉動型通膨，即上游生產端價格明顯上漲，但漲價壓力未能有效傳導到終端消費市場。

這也顯示利潤正在向上游資源行業集中，中下游製造和零售企業則承受成本擠壓。

大陸國家統計局統計師董莉娟表示，十月ＣＰＩ月增持平，扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ年增百分之○點八，漲幅比上月回落○點二個百分點。從年增率看，受國際市場價格變動影響，汽油價格上漲百分之廿二點四，帶動能源價格漲幅由上月的百分之七點三擴大至百分之九點九。

至於ＰＰＩ，董莉娟指，國際能源價格上行，帶動大陸石油和天然氣開採業、煤炭開採和洗選業價格分別月增百分之六和百分之二點七。受上游基礎能源價格傳導，及入冬前電煤及燃氣需求釋放等因素影響，下游精煉石油產品製造、煤炭加工、燃氣生產和供應業價格也出現上漲。

路透指，儘管大陸第三季經濟成長優於預期，但家庭需求疲弱持續限制消費支出，加上貿易緊張局勢及全球前景不確定。國際油價居高不下，推升煤炭開採、石油和天然氣開採、化工等能源密集型產業成本。