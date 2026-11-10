陸老人數超越兒童 養老金制度面臨壓力

大陸人口老化持續加劇，「中國統計年鑑二○二六」顯示，二○二五年大陸六十五歲及以上人口約二點二四億人，首次超過○至十四歲的約二點一二億人。大陸老年扶養比也首度超過少兒扶養比，相當於每一百名勞動年齡人口，對應廿三名長者、廿二名兒童。隨著人口結構出現轉折，大陸養老金制度也面臨壓力。

大陸「財經」雜誌報導，二○二五年大陸總扶養比為百分之四十五點一，其中少兒扶養比百分之廿二，老年扶養比百分之廿三點一，這是一九八二年有可比數據以來，老年扶養比首次超過少兒扶養比。

首都經貿大學勞動經濟學院教授姜全保分析，這次反超是少子化、老齡化與勞動年齡人口下降相互疊加的結果，也是扶養結構的一個轉折點。

報導指，二○二五年大陸人口出生率為千分之五點六三，為有統計以來最低值，總人口較上年減少三三九萬人。

另一方面，一九六二年至一九七五年出生高峰的人口，正逐年跨過六十歲。二○二五年大陸六十歲及以上人口約三點二三億人，占總人口百分之廿三。

至於養老金能否持續支應退休人口，報導指，關鍵在於分清人口帳與制度帳。二○二五年末大陸城鎮職員基本養老保險參保人數約五點四七億人，其中在職者約三點九五億人、離退休人員約一點五二億人，相當於每二點五九名在職參保者，對應一名離退休人員。

姜全保說，老年扶養比是年齡結構指標，不是直接的經濟負擔指標，不能簡單理解為每一百名就業者供養廿三名老人。勞動年齡人口中有在校學生和未就業者，長者中也有人繼續就業。但他也表示，百分之廿三點一的老年扶養比是按六十五歲及以上人口計算，而在延遲退休改革前，男職員六十歲、女務工者五十歲、女白領五十五歲就開始領取養老金，意味實際面對的扶養壓力更大。

為因應人口老化，大陸自二○二五年起實施漸進式延遲退休改革，計畫用十五年時間，將男職員法定退休年齡逐步延至六十三歲，女職員則分別延至五十五歲和五十八歲。