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中國海警船再度駛入釣魚台主權爭議海域

中央社／ 台北9日電

中國海警局公布，中國海警艦艇編隊今天在釣魚台及其附屬島嶼「領海」內維權巡航。

根據日本共同社報導，這是中國公務船繼10月10日後再次駛入尖閣周邊「領海」，也是今年第18天。

中國海警局在官網宣稱，9日釣魚台「領海」海域巡航是中國海警「依法開展的維權巡航活動」。據中國海警局官網，前一次是中國海警廈門艦編隊10月10日巡航。

中國海警今年以來已依序在1月14日、2月14日、3月18日、4月14日、5月7日、6月14日、7月23日、8月14日、

9月10日巡航釣魚台「領海」海域。

共同社報導，日本第11管區海上保安總部（那霸）稱，9日上午10時35分前後起，4艘中國海警局船隻相繼駛入尖閣諸島（中國稱釣魚島）周邊的日本「領海」，到中午12時半前後均駛離領海，進入外側的鄰接區。

釣魚台 日本 中國海警船

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