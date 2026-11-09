中國中東問題特使訪問伊朗 主張聚焦政治解決

中國外交部今天公布，中國中東問題特使翟雋8日訪問伊朗時表示，武力手段不能解決中東問題，各方應聚焦政治解決。

翟雋表示，當前中東地區戰事延宕、外溢擴散，中方認為，武力手段不能解決問題，各國主權和安全都應得到尊重，相關各方應當堅持和平選擇，以理性務實的精神聚焦政治解決，推動地區早日恢復穩定和發展。

翟雋說，中國支持地區國家發展睦鄰友好關係，秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，構建地區安全新構架，推動實現地區長治久安。

翟雋表示，願推動中伊雙方關係取得新進展。

根據中國外交部官網，伊朗表示願與中國加強各領域交流合作，推動伊中關係穩步發展。伊朗將堅定捍衛主權安全和領土完整，堅持通過對話協商，政治解決地區衝突，反對外部干涉，願與愛好和平的力量推動波斯灣地區早日恢復和平安寧。

翟雋訪問伊朗，分別會見伊朗最高國家安全委員會副秘書巴蓋里（Ali Bagheri Kani）和伊朗外交部常務副部長塔赫特－拉凡奇（Majid Takht-Ravanchi）等官員。