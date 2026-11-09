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日本原欲驅逐揚言斬首高市中國總領事 北京揚言雙倍奉還作罷

中央社／ 台北9日電

日本讀賣新聞8日報導，去年在日本首相高市早苗發表「台灣有事」相關講話隔天，中國駐大阪總理事薛劍在社群平台上揚言「斬首」高市，引發日方不滿，原欲將其驅逐出境，但在與北京交涉過程中，中方官員警告將「雙倍奉還」，日方擔心雙邊關係進一步惡化，因而取消原議。

日本首相高市早苗是於2025年11月7日在眾議院預算委員會答覆立憲民主黨岡田克也時表示，如果動用戰艦並伴隨武力行使，「無論怎麼看都可能構成存立危機事態」。此段講話，後被稱為「台灣有事」說。

中國駐大阪總領事薛劍在社交平台翌日以日文發文，引用相關報導稱：「擅自伸進來的那顆骯髒的頭，只能毫不猶豫地砍掉，你做好覺悟了嗎」，日方對此強烈抗議，帖文隨後刪除。

讀賣新聞引述日本政府消息指出，答辯約一週後的2025年11月中旬，高市召集內閣官房長官木原稔和外務省高官開會，指示告知中方若不盡快召回薛劍，將宣布其為「不受歡迎的人物」驅逐出境。

報導說，「不受歡迎的人物」是國際法認可的一項措施，允許在接到通知後單方面驅逐外交官。此舉預示著東道國領導人遇刺的言論嚴重違反了外交禮儀，日本執政黨內部也多次呼籲將其驅逐出境。

據指出，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰在北京向時任中國外交部亞洲司司長劉勁松轉達後，劉點名日本駐中國總領事，警告「你們驅逐1人，我們就驅逐2人」。日方原預期此事以雙方各驅逐1人之後收場，中方的反應讓日本因擔心報復升級，決定暫緩。

日方曾設想，如果薛劍被驅逐，則中國也驅逐1名駐日總領事，以此達成雙方都略有損失的妥協方案。然而，中方卻以「雙倍力度」回應。收到報告後，高市首相決定不驅逐薛劍。據一位日本政府官員稱，這是因為擔心一系列報復措施會導致兩國關係進一步惡化，也是「為對話留有餘地的最後決定」。

日本外務省紀要顯示，雙方2025年11月18日在北京局長級磋商，日方要求中方就薛劍發文盡快妥善處理。目前劉勁松已於2026年7月卸任中國外交部亞洲司長、8月出任駐澳洲大使；薛劍至今仍在大阪任職。

據指出，目前兩國政府實際上唯一的聯繫管道，是外務次官船越健裕與中國駐日大使吳江浩的每月會晤，中方仍要求撤回答辯；高市早苗仍希望在11月18日至19日深圳亞太經合組織領導人會議上接觸習近平。中國外交部發言人郭嘉昆11月6日仍宣稱，中日關係嚴重困難「責任完全在日方」。

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