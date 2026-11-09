美英菲連爆中國女間諜案 化身房產經紀人、州長幕僚甚至是市長

近年來，美國、英國與菲律賓等多國接連爆發中國女間諜或代理人案；她們化身地產經紀人、律師、州政府幕僚甚至市長等身分，被指透過商業管道、政治捐款或公職權力，協助北京達到政治及情報目的。

●加州張婉瑩案

最近一宗備受矚目的中國女間謀案，是加州爾灣（Irvine）房地產經紀人張婉瑩（Wanying “Heather”Zhang，音譯）2026年10月準備搭機前往上海時，在洛杉磯國際機場被聯邦調查局（FBI）逮捕。美國司法部指控她未登記充當外國政府代理人，並在中國官員指示下，在美國境內監視台灣總統賴清德的兒子賴廷與。

根據聯邦刑事起訴書及調查人員指控，張婉瑩於2025 年6月接受中國官員交辦的監視任務；同年9月，她與1名同夥前往西雅圖，在賴廷與住家外跟監，拍攝照片與影片，並記錄車牌資訊，再將資料傳送給中國官員。

檢訪也指控張婉瑩疑受中國官員交辦，蒐集加州爾灣一處與1名「公開反共的台灣民選公職人員」相關的地址。張婉瑩此後被正式起訴，今年11月，她在洛杉磯聯邦法院對共謀及未登記充當中國代理人等罪名拒不認罪，案件尚在審理中。

●紐約州孫雯案

曾任紐約州現任州長侯可（Kathy Hochul）與前州長古莫（Andrew Cuomo）高級幕僚的孫雯（LindaSun），2024年與丈夫胡驍（Chris Hu）被FBI逮捕。檢方指控她擔任中國政府與中共的未登記代理人，並涉及未登記擔任外國代理人、簽證詐欺、洗錢等多項罪名；胡驍則被控洗錢、銀行詐欺及逃稅等罪。

起訴書指出，孫雯在州政府任職期間，曾阻撓台灣官員與紐約州政府官員會面。2019年前總統蔡英文過境紐約時，孫雯未將台灣官員邀請州政府人員出席餐宴的訊息轉達，反而告訴台灣官員州政府當天另有行程，並向中國官員回報已「封鎖」相關安排。蔡英文過境期間舉行晚宴時，孫雯還參加中國僑社抗議活動。

孫雯也被指在COVID-19疫情期間，安排中國官員接觸州政府官員，並在紐約缺乏口罩時，力薦州長公開稱許中國向紐約市提供醫療器材，卻未提台灣也向紐約捐贈20萬個口罩。

檢方指出，孫雯夫婦因此獲得中國方面提供的利益，並在紐約長島、夏威夷購置房產，也擁有名車。不過，2025年12月，紐約聯邦陪審團對指控罪名無法達成判決，法官宣告審判無效，檢方已表示將尋求重審。

●英國李貞駒案

英國軍情五處（MI5）2022年罕見公開警告，指華裔律師李貞駒與中共中央統戰部有關，並以「克麗絲汀．李」（Christine Lee）之名遊走英國政壇，並利用來自中國和香港的資金資助英國政黨和政治人物，且對具「後起之秀」潛力的英國從政者採「放長線釣大魚」的經營策略。

李貞駒否認指控，並反告MI5；但英國調查權力法庭於 2024年維持MI5的警訊決定，認定公開點名有其必要。但李貞駒尚未面臨刑事起訴。

●菲律賓郭華萍案

自稱是「艾莉絲．郭」（Alice Guo）的女子，於2022年5月當選菲律賓丹轆省（Tarlac）班班市（Bamban）市長。2024年，她因涉及離岸博弈、人口販運與詐騙園區等案件被調查，菲律賓參議員質疑她可能是中國間諜，以及她是否真正菲律賓人。

此後，經菲律賓國家調查局（NBI）比對指紋，竟發現郭華萍是在2003年10多歲時就持中國護照來到菲律賓，是中國公民，其後撤銷她的市長職務。

此後郭華萍拒絕出席有關自己涉嫌與中國犯罪集團往來的聽證會，遭菲律賓參議院下令逮捕，她一度下落不明。2024年，她在印尼被捕並押回馬尼拉，2025年她因人口販運罪被判無期徒刑。