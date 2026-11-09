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中國央視播出紀錄片「孫中山」 稱對兩岸和平發展有意義

中央社／ 北京9日電
這是11月4日拍攝的「孫中山與統一戰線故事分享會——紀念孫中山先生誕辰160周年主題活動」現場。 新華社
這是11月4日拍攝的「孫中山與統一戰線故事分享會——紀念孫中山先生誕辰160周年主題活動」現場。 新華社

中共今年高規格紀念「孫中山誕辰160週年」，官媒央視8日晚間起播出紀錄片「孫中山」，強調其愛國思想，央視稱該片對當前「推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業」有重要意義。

央視網報導，「孫中山」是「重大歷史文獻紀錄片」。該片以孫中山革命生涯為主線，闡釋其愛國思想、革命意志和進取精神，闡述其在當下對於「鞏固和發展海內外中華兒女大團結，鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業」的重大現實意義和深遠歷史意義。

根據介紹，該紀錄片大量呈現孫中山生前的信函、電文、發表文章，以及同時代親歷者與孫中山的往來信件與回憶錄，另外也以人工智慧（AI）還原歷史場景。

近年來，對重要政治事件和政治人物製作紀錄片，已成為中國官方相關紀念活動的一部分，也是服務其現實政治需要。今年10月已播出「偉大遠征」的紀錄片，紀念中共紅軍長征90週年；去年11月1日，央視則播出「國土重光—紀念台灣光復八十週年」紀錄片。

孫中山創建中華民國，11月12日是其誕辰紀念日。中共建政後，從1950年代開始紀念孫中山，官方稱其為「民主革命的先行者」。本月12日，中國全國政協將舉辦紀念活動，多地也舉行相關展覽、座談等。

大陸委員會先前已經表示，鑒於中共對孫中山先生的詮釋未忠於史實，並藉紀念活動宣傳「反獨、促統」敘事，呼籲國人勿參加中共「紀念孫中山先生誕辰160週年」活動，避免淪為統戰工具。

孫中山 央視 兩岸和平

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