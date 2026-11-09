菲外交部批評自家官員涉中言論 警告恐損害外交努力

菲律賓外交部8日公開批評菲國部分政府機構及官員對中國大陸的言論，警告相關言論可能破壞政府的外交努力，強調根據憲法，總統是菲律賓外交政策的主要制定者，無論文職或軍方官員，都應遵循總統馬可仕制定的政策方向。

據菲律賓媒體GMA報導，菲律賓外交部8日發表聲明指出，個別官員、機構或部門不能自行決定國際關係的發展方向。無論政府官員個人抱持何種信念，其公開發言都肩負機構責任，不能在不考慮政府整體政策後果的情況下，自行採取偏好的對中政策或其他外交方針。

菲律賓外交部表示，近期部分官員針對中國大陸言行及南海問題的公開評論，錯誤地將書面證據、公開言論與正式外交訊息混為一談，不僅削弱政府的外交策略，也增加外交人員的工作難度。

聲明提到，菲律賓透過記錄並公開南海爭議事件，確實有助於確立事實、反駁不實資訊及提高國際關注，但強調透明不能取代外交手段，公布影像或塑造網路輿論，本身無法在海上形成實際威懾，也不能取代法律策略。

菲律賓外交部此次發表聲明，正值菲律賓外長拉薩洛3日與大陸外長王毅通話後。菲外交部表示，雙方通話是為了在即將舉行的東協及亞太經合會（APEC）峰會前後，維持雙邊關係穩定並妥善管理分歧。

另據大陸官媒《環球時報》9日報導，繼呼籲政府緩和對華關係後，菲律賓23個主要商業、勞工、農業、學術和公民組織7日深夜再度發表聯合聲明，對該國外交部長拉薩洛近日與大陸外長王毅的通話表示歡迎，稱菲外交部的做法具有建設性和務實性。

報導稱，儘管菲外交部聲明通篇未指名道姓，但菲律賓Politiko網站認為，這篇「措辭強硬」的聲明似乎是在敲打該國防長鐵歐多洛：外交政策不能任由個人隨意發揮，對華政策也並非「一人獨秀」。

《環球時報》引述菲律賓觀察人士稱，近期主要社會組織與菲外交部的多份聲明和互動釋放出的核心信號是，菲律賓商界與產業界不希望兩國政治與安全分歧進一步外溢至經貿層面，特別是對高度依賴出口、進口原料、投資和區域供應鏈的菲律賓經濟來說，與中國維持穩定關係至關重要。