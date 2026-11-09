一級教授領銜！陸研究「冷門絕學」首創學院 強化民族共同體意識

中國大陸成立首個「冷門絕學學院」，研究範圍涵蓋十餘種民族古文字及古典學等，同時啟動全國冷門絕學聯盟。校方稱，這是依據「立足鑄牢中華民族共同體意識、維護國家文化安全、搶救瀕危古文字古文獻、夯實文明自主闡釋根基」的戰略定位。

北京當局近年透過教育及邊疆治理，推進「鑄牢中華民族共同體意識」。教育方面，將共同體意識教育貫穿大中小學各學段，並延伸至舞台與實地，例如內蒙古舉辦校園劇展演，讓學生演繹本地民族團結故事。並推動邊疆「興邊富民」行動，將共同體意識建設與邊境地區的經濟民生掛鉤。設立首個冷門絕學學院，是當局最新作為。

中國社會科學院大學冷門絕學學院成立儀式暨全國冷門絕學聯盟啟動大會，六日在北京舉行。學院研究範圍涵蓋突厥文、西夏文、契丹文、女真文、滿文、古藏文、古彝文等十餘種民族古文字，統籌甲骨學、簡帛學、古典學等特色研究方向，設立甲骨文與簡帛文獻、北方民族古文字、西南民族古文字、中西古典文明等教研部，構建學士到碩博士人才培養體系。

該學院組建一百四十餘人的師資團隊，由八名學部委員、卅多名一級教授和國家級人才領銜。校方指，冷門絕學學院為構建「中國自主知識體系、服務邊疆長治久安、提升中華文明國際話語權」提供堅實人才保障和學術支撐。

針對何謂「冷門絕學」，北京清華大學出土文獻研究與保護中心主任黃德寬說，「冷」是大家關注度不夠，做的人也少；「絕」則是學術門檻較高，能承擔一般學者難承擔的特殊任務。這類學科往往面臨後繼乏人，甚至難以為繼的問題。

報導提到，大陸冷門絕學除面臨人才世代斷層，資源分散及研究機構各自為政，也是影響冷門絕學研究與傳承的關鍵因素。

除成立冷門絕學學院外，還啟動全國冷門絕學聯盟，成員包括北京清華大學、中國人民大學、北京師範大學、復旦大學、南京大學、四川大學、新疆社會科學院等八十餘家單位，將透過資源共享等措施，推動冷門絕學傳承。