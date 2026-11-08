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金廈小三通客運創新高 今年旅客量可望突破200萬人次

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
廈門邊檢總站高崎邊檢站8日通報，今年以來廈金「小三通」客運航線出入境旅客量突破182.3萬人次，刷新該航線2001年通航以來單年度客流最高紀錄。聯合報系資料照
廈門邊檢總站高崎邊檢站8日通報，今年以來廈金「小三通」客運航線出入境旅客量突破182.3萬人次，刷新該航線2001年通航以來單年度客流最高紀錄。聯合報系資料照

廈門邊檢總站高崎邊檢站8日通報，截至當天上午10時，今年以來廈金「小三通客運航線出入境旅客量突破182.3萬人次，刷新該航線2001年通航以來單年度客流最高紀錄，預計今年旅客量將首次突破200萬人次。

廈金「小三通」客運航線承載著兩岸「小三通」客運航線約九成的出入境客流量，素有兩岸往來「黃金通道」之稱。

中新社報導，從今年客流結構來看，該航線往來以台胞為主。截至11月8日，經該航線出入境的台胞超145萬人次，年增長超35%。

高崎邊檢站副站長陳錦來說，目前該航線每日船班班次僅為2019年的三分之二，但今年日均出入境旅客已達5800人次，暑期高峰時更達到6800人次，遠高於2019年同期水平。

外界認為，通關便利化是該航線客流持續走高的重要保障。2025年11月5日，廈門五通口岸啟用智能快捷通道，智能通關範圍首次擴大至持五年有效台灣居民來往大陸通行證的台灣居民。運行一年多來，已有超21萬人次台胞享受刷臉智能通關服務。

2005年該航線累計客流量突破100萬人次，2014年突破1,000萬人次，2023年突破2,000萬人次，截至目前已超2,500萬人次。如今，廈金「小三通」客運航線保持每日往返24班常態化運營，周末、節假日客流高峰增開往返班次，實現「公交化運營」。

另據我陸委會進行之小三通兩岸客船往返航次統計，截至9月，我方船舶由金門到廈門的航次已達3,278班，大陸方面船舶從廈門到金門船舶達4,295班，突破疫情前3,000至4,000航次水平，甚至有望突破去年水平，去年數據分別是4,139與5,449班。

小三通 客運 航線 廈門

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