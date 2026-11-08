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曾參與抗日、打過韓戰 中共最後一位開國將軍王扶之逝世
央視報導，原烏魯木齊軍區副司令員王扶之7日病逝於遼寧大連，享嵩壽104歲，至此，中華人民共和國開國將軍已全部離世。
據了解，王扶之原名「王福治」，出生於1923年，早年出身陝北農村，青少年時期加入紅軍，曾親歷平型關戰役。在長期的軍旅生涯中，他由基層戰士逐步晉升，參與抗日、抗美援朝；在韓戰期間，他曾擔任志願軍師長，率部參戰。其後歷任國防部及軍區重要職務，見證了解放軍近一個世紀的建軍發展歷程。
資料顯示，解放軍自1955年實行軍銜制起，歷經十年補授與晉升，至1965年取消軍銜制時，共授予元帥10名、大將10名、上將57名、中將177名及少將1,360名。
王扶之於1955年被授予大校軍銜，並於1964年晉升為少將。
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