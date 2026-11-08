快訊

金馬63／范冰冰大膽被舔腳、口水餵食！王穎揭拍攝內幕：美國觀眾罵爆

科技網站亂傳台積電擬跨足記憶體 業界看3點完全是誤會

11/9三大鬼節之一「寒衣節」 命理師揭傳統習俗：別忘記這件事

聽新聞
0:00 / 0:00

曾參與抗日、打過韓戰 中共最後一位開國將軍王扶之逝世

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
原烏魯木齊軍區副司令員王扶之7日病逝於遼寧大連，享年104歲，至此，中華人民共和國開國將軍已全部離世。圖／新京報
原烏魯木齊軍區副司令員王扶之7日病逝於遼寧大連，享年104歲，至此，中華人民共和國開國將軍已全部離世。圖／新京報

央視報導，原烏魯木齊軍區副司令員王扶之7日病逝於遼寧大連，享嵩壽104歲，至此，中華人民共和國開國將軍已全部離世。

據了解，王扶之原名「王福治」，出生於1923年，早年出身陝北農村，青少年時期加入紅軍，曾親歷平型關戰役。在長期的軍旅生涯中，他由基層戰士逐步晉升，參與抗日、抗美援朝；在韓戰期間，他曾擔任志願軍師長，率部參戰。其後歷任國防部及軍區重要職務，見證了解放軍近一個世紀的建軍發展歷程。

資料顯示，解放軍自1955年實行軍銜制起，歷經十年補授與晉升，至1965年取消軍銜制時，共授予元帥10名、大將10名、上將57名、中將177名及少將1,360名。

王扶之於1955年被授予大校軍銜，並於1964年晉升為少將。

抗日 中共 烏魯木齊 解放軍

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中共4少將被終止陸全國人大代表資格 非被罷免而是「辭去」

38歲男被騙入園區姐姐79天跨國救援！憑醫術保命 曾親見水牢酷刑

肩負全台防空重責…空軍防空部指揮官劉孝堂月底退伍 接任者受矚目

中共21大將選2360名代表 嚴審廉潔

相關新聞

曾參與抗日、打過韓戰 中共最後一位開國將軍王扶之逝世

央視報導，原烏魯木齊軍區副司令員王扶之7日病逝於遼寧大連，享嵩壽104歲，至此，中華人民共和國開國將軍已全部離世。

中美設性戰略穩定關係持續前進 傳美防長、印太司令將訪陸

南華早報報導，美中關係全國委員會（NCUSCR）會長歐倫斯（Stephen Orlins）6日在海南三亞一場海洋治理論壇上透露，美國國防部長赫塞斯與印太司令部司令帕帕羅可能「很快」訪問中國。若屬實，這將是2015年以來，美國太平洋司令部司令首次訪問中國。

深圳APEC峰會前中美對話現分歧 學者預期川習三會難有大突破

在即將到來的深圳APEC中，美國總統川普與大陸國家主席習近平可望展開今年度的「川習三會」，但會前中美兩國經貿高層在會晤前舉行視訊通話，學者分析認為，高層對話現分歧，川習三會或難有重大突破。

美國選後台灣研討會接連登場 環時譏：當棋子入戲太深

美國期中選舉落幕，由美國民主黨獲勝。台灣密切關注選舉結果會如何影響美國對台政策後續，對此，大陸官媒環球時報發表社評表示，民進黨急往新國會鑽，試圖左右串連、密集押寶的行為極其危險，改變不了當棋子的命運，並譏諷民進黨當局是「當棋子入戲太深」。

兩岸觀策／綠拋「沒台獨問題」為何仍難改善兩岸關係？

今年兩次「川習會」後，賴政府乃至於執政黨內部，兩岸論述有令人注目的動向，明顯與「台獨」保持距離。

我駐巴紐代表處關閉 美國務院：北京又恫嚇台灣

巴布亞紐幾內亞以「一個中國政策」為由，要求關閉我駐巴紐代表處並停止運作，又要求我駐處人員限期離境，我國前日宣布主動關閉代表處。美國國務院美東時間六日表達關切，指這是北京對台灣和台灣在世界上的支持者「又一次的恫嚇行動」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。