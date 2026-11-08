中美設性戰略穩定關係持續前進 傳美防長、印太司令將訪陸

南華早報報導，美中關係全國委員會（NCUSCR）會長歐倫斯（Stephen Orlins）6日在海南三亞一場海洋治理論壇上透露，美國國防部長赫塞斯與印太司令部司令帕帕羅可能「很快」訪問中國。若屬實，這將是2015年以來，美國太平洋司令部司令首次訪問中國。

報導引述南京大學國際關係學院院長朱鋒表示，這項可能的訪問也許是朝向建設性戰略穩定邁出的「正面一步」。這是川普與習近平今年5月在北京同意建立的雙邊關係新架構。他指出，帕帕羅訪問的舉動，也可能是雙方努力強化兩國軍方「工作層級溝通」的一環。

歐倫斯1976年在1979年間曾在美國國務院法律顧問辦公室工作，先是在政治軍事事務法律顧問辦公室，之後是東亞和太平洋事務辦公室。在此期間，他作為法律團隊的成員推動了中美建交。

歐倫斯表示，赫塞斯和帕帕羅的此次訪問對於中美之間的軍事溝通至關重要。歐倫斯也警告，最有可能引發美中兩國意外軍事衝突的引爆點是南海，而非台灣。

歐倫斯自2005年起領導美中關係全國委員會，他在會上說，「因此，我想向兩國政府提出以下建議：首先，應在各個層級將軍事交流常態化，以避免發生錯誤；即使錯誤真的發生，我們也能立即展開討論，如何降低緊張局勢。」

自大陸國家主席習近平與川普9月在華府會晤以來，雙方也曾討論，赫塞斯與大陸國防部長董軍互訪的可能性。但在美國期中選舉後，共和黨遭遇重大挫敗，不確定是否已改變相關計畫。

華府智庫「中美研究中心」常駐資深研究員古普塔（Sourabh Gupta）表示，這項訪問的可能性，對美中政治關係而言，是「毫無疑問的利多」，「國防部長在同一個年內兩度訪問北京，本身就相當非比尋常。」赫格塞斯曾於5月川普訪問北京期間，作為美國代表團一員隨團訪問。

另，據美國之音報導，五角大廈3日發表聲明稱，美國國防部中國、台灣及蒙古事務的首席主任卡拉斯上周一、二在華盛頓會晤解放軍國際軍事合作辦公室美洲大洋洲局副局長王瑋大校，並舉行美中危機溝通與預防工作組的年度會議。

該聲明稱，卡拉斯和王瑋「一致認同推進務實溝通措施以降低美中之間風險的重要性」。美國國防部還表示，「今後數月將繼續推動與中國人民解放軍討論關鍵防務議題」。