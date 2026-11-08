深圳APEC峰會前中美對話現分歧 學者預期川習三會難有大突破

在即將到來的深圳APEC中，美國總統川普與大陸國家主席習近平可望展開今年度的「川習三會」，但會前中美兩國經貿高層在會晤前舉行視訊通話，學者分析認為，高層對話現分歧，川習三會或難有重大突破。

大陸國務院副總理何立峰6日晚與美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾舉行視訊通話。美國敦促中國履行稀土供應和農產品採購承諾，中國則就近期美國對華經貿限制措施表達嚴正關切。

聯合早報報導，清華大學戰略與安全研究中心副研究員孫成昊認為，最新中美經貿高層通話，是深圳會晤前的一次「履約對表」。川普在中期選舉失利後，更需要向美國農民和企業展示成果，因此催促中國兌現採購和供貨承諾。中國則關注雙方能否對等落實共識，「雙方一個直接分歧是既有承諾和下一步合作怎麼銜接」。

新加坡南洋理工大學公共政策與全球事務副教授駱明輝稱，這次通話顯示雙方在元首會晤前堅持各自立場。他預計深圳會晤會有一些容易達成的「低垂果實」，例如更多美中貿易、投資理事會的細節、人工智能領域進展等，但不太可能取得重大突破。

新加坡管理大學李光前商學院金融學副教授傅方劍指出，美方催促中國履行採購承諾，但對中國而言，雙方已就對等降稅達成共識，美國應調整相關關稅，再要求中國擴大採購。此外，美國近期對中國企業的制裁沒有停止，這種不友好的態度，也是中國沒有像美國預期那樣採購美國農產品的原因之一。

不過，有學者認為在穩定地緣政治上，深圳APEC峰會將扮演關鍵平台。香港明報報導，廣州粵港澳大灣區研究院理事長、香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年認為，如果中國能協調美俄雙方坐下來談，即使僅達成最低程度的共識，都會對中美俄三方乃至全世界發出積極、和平的信號。