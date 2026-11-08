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美國選後台灣研討會接連登場 環時譏：當棋子入戲太深

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
美國期中選舉落幕，由美國民主黨獲勝。台灣密切關注選舉結果會如何影響美國對台政策後續。美聯社
美國期中選舉落幕，由美國民主黨獲勝。台灣密切關注選舉結果會如何影響美國對台政策後續。美聯社

美國期中選舉落幕，由美國民主黨獲勝。台灣密切關注選舉結果會如何影響美國對台政策後續，對此，大陸官媒環球時報發表社評表示，民進黨急往新國會鑽，試圖左右串連、密集押寶的行為極其危險，改變不了當棋子的命運，並譏諷民進黨當局是「當棋子入戲太深」。

該社評並稱，注意到台北近日各類智庫、涉外機構紛紛出動，形勢研討、媒體採訪一場接著一場。綠營政客與所謂戰略學者倉促研判新一屆國會的勢力消長，盤算如何以最快速度搭上美國參眾兩院新掌權者的關係。「這種誠惶誠恐又急不可耐的躁動，與其說是所謂『對外戰略反應敏捷』，不如說是把民進黨當局寄生、投機型的政治人格暴露得淋漓盡致」。

社評指出，民進黨深諳在美國兩黨之間左右逢源、上下其手的把戲。「民主黨得勢時，他們張口閉口『進步價值』『綠色轉型』與『人權同盟』；共和黨掌控局面，他們便一夜之間換上『強硬反華』『全力備戰』的面孔。」

文章稱，民進黨當局自以為中期選舉後密集串聯、左右押寶是高超的「政治智慧」，殊不知這種行徑在國際政治面前，不僅可笑，更是極其危險。政治需要原則，交往需要信譽。民進黨當局對外毫無戰略定力，對內只知製造對抗分裂。

環球時報還表示，「當棋子入戲太深，以為自己能左右棋盤走勢時，往往就是被無情棄置的序幕。在大國博弈的真實邏輯面前，缺乏實力支撐、喪失政治節操、全憑虛妄依附生存的投機客，最終命運早有歷史定論。」

美國期中選舉揭曉後，我外交部4日表示，持續密切關注美國期中選舉動態，台灣對美工作一向採取不分黨派、廣結善緣及積極交往的原則，未來也將在此基礎上，持續深化與美國在安全、經貿、科技及教育等領域的全方位合作。

綜合梳理我學者、智庫們近幾日的分析認為，中美競爭、對中政策為跨黨派共識，因此民主黨大勝對台政策料不會變化，且可能有更大空間，有部分學者認為，涉及台灣安全方案推動會更迅速，也有學者建議外交團隊要迅速、主動與新當選的參眾議員接觸。

美國 美國期中選舉 綠營 台灣 智庫 民主黨

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