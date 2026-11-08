中共21大將選2360名代表 嚴審廉潔

中共將於二○二七年下半年在北京召開第廿一次全國代表大會（廿一大），中共中央近日印發通知，部署廿一大代表選舉工作。預計選出二千三百六十名代表，選舉工作從現在開始，到明年六月底前結束。並特別強調要「嚴把人選廉潔關、作風關」。

十月底中共廿屆五中全會宣告「全面從嚴治黨」，並拍板於二○二七年下半年在北京召開廿一大。

新華社七日報導，中共中央近日印發了「關於黨的廿一大代表選舉工作的通知」，對廿一大代表選舉工作作出全面部署。中央組織部近日召開會議，對這項工作作出具體安排。

通知指，廿一大是中共在「基本實現社會主義現代化的關鍵時期、向第二個百年奮鬥目標進軍新征程」上召開的一次十分重要的代表大會。中共中央確定，廿一大代表名額共二千三百六十名，較廿大增加六十人，由全國三十八個選舉單位選舉產生。

通知指，中共中央明確，廿一大代表應是共產黨員中的優秀分子，要嚴把人選政治關，其中較廿大新增「著重考察人選政治立場、政治態度、政治覺悟」和政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，對政治上不合格的一票否決。

此外，相比廿大時提到要「嚴把人選廉潔關」，這次表述增長為「嚴把人選廉潔關、作風關，落實廉潔把關各項規定，嚴格甄別核查，注重瞭解道德品行、作風形象等情況」。並且要合理把握代表結構，女黨員和少數民族黨員代表應占一定比例，並較廿大時新增要有「新就業群體」方面的代表。