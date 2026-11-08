貓熊外交 平平、福雙在美亮相

大陸對美展開新一輪「貓熊外交」！來自大陸四川的貓熊「平平」與「福雙」六日正式在美國亞特蘭大動物園公開亮相。大陸駐美大使謝鋒致詞說，這是中美落實元首會晤共識的最新成果，寄託中國人民對美國人民最真摯的情誼，承載著對中美關係最美好的期盼。

新華社報導，謝鋒表示，新一對貓熊的名字，以「平平」寄意，祝願兩國永享和平、人民安居樂業；以「福雙」書情，祝願中美互利雙贏、百姓福澤綿長，是中方對美民眾期盼的真情回應和中美地方務實合作的生動縮影。

去年十月底大陸國家主席習近平與美國總統川普在韓國釜山舉行備受矚目的「川習會」，中美雙方達到貿易休戰一年協議。今年四月下旬，中方宣布「平平」、「福雙」貓熊將赴美，落戶亞特蘭大動物園，展開十年的保護研究合作。

今年均為六歲的「平平」（雄性）、「福雙」（雌性）一對貓熊九月廿七日啟程赴美，經一個多月適應後，六日連同新裝修的亞特蘭大動物園貓熊館對外亮相。報導指，開館僅十五分鐘，遊客排起的長隊便延伸至貓熊館外。

為了迎接牠們到來，亞特蘭大動物園耗資六百萬美元翻修貓熊館，並組建了一支動物照護團隊。為確保穩定且長期的竹子供應，園方也在亞特蘭大當地種植竹子。

亞特蘭大動物園總裁兼首席執行官雷蒙德．金在開幕式上表示，貓熊保護合作是拉近美中兩國人民距離的偉大紐帶，他並稱讚（中美有關方面）合作的力量，有助於為這個深受全世界喜愛的物種創造未來。他估計，引進貓熊後的第一年，動物園遊客數量同比將增長百分之十到百分之廿，同時還會帶動貓熊周邊商品的銷售，這「無疑將對動物園的經濟產生巨大影響」。

謝鋒致詞時還表示，中美雙方應以此為契機，落實好元首會晤重要共識，拉長合作清單、縮短問題清單，推動基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係落地落實、行穩致遠。