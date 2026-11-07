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人權組織：大陸跨國鎮壓規模持續擴大 海外設立「網格員」

中央社／ 台北7日電

人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）6日表示，繼4年前大陸海外警察站曝光後，大陸更加肆意地通過其公安、法院、檢察院等機關將觸角伸往世界各地，並於2014年起，開始在海外設立「網格員」，而「中華全國歸國華僑聯合會」（僑聯），則是大陸跨國鎮壓體系的「白手套」。

據美國之音報導，「保護衛士」6日在社群媒體X上發表題為「鎮壓公式：大陸的全球社區管控網格」（A Formula for Repression - China's Global Grid forCommunity Control）的最新報告。

「保護衛士」指出，該報告完全基於大陸黨政機關公開發布的資料，詳細說明中國共產黨控制和監視全球華人社區的策略和手段，且在大陸國家主席習近平的親自指導下快速擴張。

2022年「保護衛士」曾發布2份記錄大陸海外警察站活動的報告，「海外110」（110 Overseas）和「巡邏與勸返」（Patrol & Persuade），其中記錄了在50多個國家運作的100多個大陸海外警察站的活動。報告發布後，許多受影響國家譴責這些員警站的非法運作，一些國家啟動了刑事調查。

時隔4年，「保護衛士」的最新報告發現，大陸對海外華人社區的管理，不僅規模擴大到至少91個國家，1247個大陸官方指定的海外聯絡點，其範圍也從早期的「海外員警服務站」擴展成更廣泛也更制度化的跨部門管控網格。同樣的工作不僅繼續，還越來越多地以「僑聯」的名義進行。

報告說明何謂「管控網格」。在大陸境內，每座城市、鄉鎮和村莊都被劃分為數百戶一格的網格，每格配有網格員，負責採集資訊並向「社會治安綜合治理中心」（綜治中心）報告。綜治中心是結合公安、檢察院、法院和司法局的聯合辦公機構。據指出，2014年起，中共開始在海外設立同樣的網格。

據此前大陸媒體報導，大陸城市社區一般按300到500戶、或800到1000人左右為一個單元；農村通常以自然村或村民小組為基本單元。根據相關資料，全大陸共劃分了約400萬個網格，配備超過450萬名網格員。

報告將海外華人社團、僑務組織和統一戰線相關網路視為該網路的重要節點，它們被用來聯繫、影響和管理海外華人社群，對異議人士的施壓、監控和勸返也是通過這些節點展開。

報告引述大陸官方關於公安、法院、檢察院和司法部門加強「僑務」協作的說法，認為相關工作正在從少數員警站試點，發展為覆蓋多個政府部門的整體性做法。

華僑

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