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第4屆「好友港節」市集開幕 陸委會：拉近台港心理距離

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
「2026好友港節市集」7日在台北華山文創園區開幕，策進會董事長賴秀如（右）向活動大使、職棒啦啦隊港籍成員冼迪琦（左）頒發感謝狀，並比出「大愛心」合影。記者陳宥菘／攝影
「2026好友港節市集」7日在台北華山文創園區開幕，策進會董事長賴秀如（右）向活動大使、職棒啦啦隊港籍成員冼迪琦（左）頒發感謝狀，並比出「大愛心」合影。記者陳宥菘／攝影

策進會與陸委會共同主辦的「好友港節」市集7日開幕，現場集結70個由在台港澳人士所擺設特色攤位，並邀請職棒啦啦隊港籍成員冼迪琦擔任活動大使，吸引大批民眾駐足。市集今年已邁入第四屆，陸委會主委邱垂正說，活動能讓台灣民眾更加了解港澳文化，也讓在台港澳朋友感受到台灣社會的支持與溫暖。策進會董事長賴秀如提到，今年市集規模再升級，兩天人流可望超過10萬人。

「2026好友港節市集」7日至8日在台北華山文創園區舉行，今年以「Together 港好友你」為主題，現場有在台港澳人士擺設的50攤美食及20攤文創。活動現場也喊出口號「港好友你」。

邱垂正致詞表示，去年2天市集創下9萬人次，今年有望打破紀錄。這場市集展現港澳特色文化，不僅能凝聚離散在各地的港人，也提供台灣人認識港澳文化，拉近台港的心理距離、累積更多情誼。

邱垂正提到，從2019年開始，有許多香港朋友來到台灣生活，至今取得居留的人士已有6萬5000人，取得定居資格的有1萬3000多人。他們都非常優秀且專業，在台灣各個領域發光發熱，對台灣的經濟發展及各行各業都有非常傑出的貢獻。

邱垂正說，這些來台的港澳人士都嚮往的是自由、民主的生活方式，也追求開放、多元的價值。許多香港朋友剛到台灣時，可能還帶著徬徨，慢慢著習慣台灣，開始安居樂業，現在更進一步回饋台灣、守護台灣。他強調，陸委會與策進會將作為所有香港朋友在台灣安居樂業的最大後盾，也要感謝許多港澳朋友作為民主台灣的守護者。

策進會董事長賴秀如表示，這場市集作為台港澳最溫暖有力互動橋樑，已邁入第四屆，且規模再升級，兩天活動人流可望超過10萬人。她指出，一路走來，越來越多港澳朋友與台灣民眾因美食、文化及生活交流而相聚，也讓彼此的情誼更加深厚。策進會將依循陸委會政策，持續致力於協助港澳朋友融入台灣社會，陪伴他們在這片土地上逐步扎根。

活動大使冼迪琦也在現場與觀眾互動玩起「比手畫腳」，香港的太平山、凍檸茶、雙層巴士均入題，展現濃濃香港特色。

「2026好友港節市集」7日在台北華山文創園區開幕，陸委會主委邱垂正出席致詞。記者陳宥菘／攝影
「2026好友港節市集」7日在台北華山文創園區開幕，陸委會主委邱垂正出席致詞。記者陳宥菘／攝影

「2026好友港節市集」7日在台北華山文創園區開幕，現場集結70個由在台港澳人士所擺設特色攤位。記者陳宥菘／攝影
「2026好友港節市集」7日在台北華山文創園區開幕，現場集結70個由在台港澳人士所擺設特色攤位。記者陳宥菘／攝影

陸委會 市集

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