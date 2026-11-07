台灣關閉駐巴紐代表處 邱垂正批中共打壓

巴布亞紐幾內亞政府要求我駐處人員限期離境並推動關閉駐處，外交部昨宣布主動關閉駐巴紐代表處，撤回所有派駐人員，並終止技術合作及援助計畫。陸委會主委邱垂正今天表示，中共無所不用其極、不斷地阻撓跟打壓台灣的外交空間，但我們不會退縮。

邱垂正7日下午出席台港策進會主辦的「2026好友港節市集」開幕活動後接受媒體聯訪。針對我國關閉駐巴紐代表處，邱垂正表示，這就是中共再次打壓台灣外交空間的一個明證。他強調，中華民國是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬。台灣從來不是中華人民共和國的一部分，中華人民共和國無權在國際社會代表台灣。

邱垂正強調，中共無所不用其極地不斷地阻撓跟打壓台灣的外交空間，我們不會退縮，也不會放棄參與國際社會以及參與國際社會重要的外交活動。

邱垂正表示，政府曾經預估，中共會藉所謂國際「一中」持續地壓縮台灣的外交空間，其中一個方式就是透過支持中共的全球南方國家，要求撤除台灣的代表處、外館。但無論如何，台灣是國際間公認最善良的力量，我們願意回饋國際社會，也不會畏懼中共的無理打壓，不會因而退縮，我們會持續加強我們參與國際社會的權利。