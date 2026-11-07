黃之鋒被加判10年重刑 邱垂正聲援：無法無罪獲釋將成香港汙點

香港民主派人士黃之鋒被加判10年徒刑，陸委會主委邱垂正今天出席在台港人活動時，對黃之鋒再次表達聲援，並反問「黃之鋒何罪之有？」他強調，只要黃之鋒沒有辦法獲得無罪釋放，這永遠是香港的一大汙點。

由陸委會指導、策進會主辦的「2026好友港節市集」7日下午在華山文創園區開幕，集結70個由在台港澳人士擺設的特色攤位。邱垂正出席活動並接受媒體聯訪時，針對黃之鋒再遭判刑一事表示，黃之鋒過去就因反送中運動及相關案件，遭到判處4年以上有期徒刑，自2020年遭關押至今，已經有超過2,000天身陷囹圄。

他續指，中共在香港實施2部國安法律，限制香港人民追求自由、民主、人權與法治的基本權利，「那我要問，黃之鋒何罪之有？」

邱垂正批評，中共不斷在香港以國家安全為名恐嚇香港人民，嚴重傷害香港的整體形象，以及身為國際金融中心的聲譽。他強調，只要黃之鋒沒有辦法得到無罪釋放，那麼迫害人權、對香港法治精神的傷害，將持續成為香港的一大汙點。

邱垂正表示，台灣跟其他民主友盟國家一樣，持續關注並支持香港民主人士的人權狀況，我們也呼籲中共當局還有香港政府，應該要還給香港人民應有的自由民主、人權法治的基本權利。