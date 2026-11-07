台灣主動關閉駐巴紐代表處 邱垂正：我們不會退縮

外交部決定主動關閉駐巴布亞紐幾內亞代表處，撤回所有派駐人員。陸委會主委邱垂正今天表示，中共無所不用其極、不斷地阻撓跟打壓台灣的外交空間，但「我們不會退縮」。

巴布亞紐幾內亞今年7月片面宣布關閉台灣駐巴紐代表處，台灣隨即以停止進口巴紐現貨天然氣因應。外交部昨天指，基於國家尊嚴、外交自主及整體國家利益，決定主動關閉駐巴布亞紐幾內亞代表處，撤回所有派駐人員，同時呼籲國際社會正視中國持續擴張政治影響力。

邱垂正今日下午出席台港策進會主辦的「2026好友港節市集」開幕活動後接受媒體聯訪。針對台灣關閉駐巴紐代表處，邱垂正表示，這就是中共再次打壓台灣外交空間的一個明證。

他表示，中華民國是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬。台灣從來不是中華人民共和國的一部分，中華人民共和國無權在國際社會代表台灣。

邱垂正強調，中共無所不用其極地不斷地阻撓跟打壓台灣的外交空間，「我們不會退縮」，也不會放棄參與國際社會以及參與國際社會重要的外交活動。

邱垂正表示，政府曾經預估，中共會藉所謂國際「一中」持續地壓縮台灣的外交空間，其中一個方式就是透過支持中共的全球南方國家，要求撤除台灣的代表處、外館。但無論如何，台灣是國際間公認最善良的力量，願意回饋國際社會，也不會畏懼中共的無理打壓，不會因而退縮，會持續加強台灣參與國際社會的權利。