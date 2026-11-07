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好友港節市集 陸委會：讓台灣民眾更加了解港澳文化

中央社／ 台北7日電

策進會與陸委會共同舉辦的「好友港節」市集今年邁入第4屆。陸委會主委邱垂正今天在開幕活動上說，透過市集，可以讓台灣民眾更加了解港澳文化，也讓在台的港澳朋友感受到台灣社會的溫暖與支持。

2026好友港節市集於今日在台北華山文化園區熱鬧開幕，今年以「Together港好友你」為主題，集結70個由在台港澳人士所擺設的特色攤位，包含50攤美食及20攤文創，並由職棒啦啦隊港籍人氣成員冼迪琦擔任活動大使。

邱垂正在開幕活動致詞上說，去年好友港節市集創下了2天吸引9萬人參與的紀錄，相信今年的活動可以再創新高，打破紀錄。活動最可貴的地方在於，有不同背景的香港朋友來到台灣，在這個特別的節日裡，大家能夠相遇、彼此認識、交朋友，凝聚情感。

邱垂正表示，這個活動對於每一位離散在各地的香港朋友來說，是一個重要的凝聚平台。同時，也讓台灣民眾有機會認識具有特色的港澳文化。不論是美食，還是精彩的創作，都能透過交流，拉近台港之間的心理距離，累積更多情誼，創造台港、台澳人民之間更美好的友誼。

邱垂正表示，從2019年開始，有許多香港朋友來到台灣生活，不論是來台讀書或創業，都為台灣帶來了許多新的力量，從2019年至今，取得居留的人士已有6萬5000人，取得定居資格的也有1萬3000多人。他們都是非常優秀專業的人士，在台灣各個領域發光發熱，對台灣的經濟發展及各行各業都有非常傑出的貢獻。

邱垂正表示，能感受到從2019年以來，來到台灣的港澳人士都嚮往的是自由、民主的生活方式，他們也追求開放、多元的價值。許多香港朋友剛到台灣時，可能還帶著徬徨與不安，對未來也有些迷惘，但隨著時間過去，他們逐漸適應台灣的生活，開始安居樂業。

邱垂正說，現在他們更進一步回饋台灣，甚至一起守護台灣。陸委會與策進會也會持續作為所有香港朋友在台灣安居樂業、打造新故鄉的最堅強後盾。

策進會董事長賴秀如表示，好友港節市集作為台港澳最溫暖有利的互動橋樑，至今已邁入第4屆，且規模再升級。一路走來，越來越多港澳朋友與台灣民眾因美食、文化及生活交流而相聚，也讓彼此的情誼更加深厚。策進會將依循陸委會的政策，持續致力於協助港澳朋友融入台灣社會，陪伴他們在這片土地上扎根。

陸委會 市集

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