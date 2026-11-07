大貓熊「平平」與「福雙」在美亮相 陸大使：中美落實元首會晤成果

來自中國大陸的大貓熊「平平」與「福雙」6日正式在美國亞特蘭大動物園公開亮相，大陸駐美大使謝鋒表示，這是中美落實元首會晤共識、深化人文交流的最新成果。雙方應以此為契機，拉長合作清單、縮短問題清單。

根據大陸駐美大使館網站消息，謝鋒當地時間6日出席亞特蘭大動物園舉行的大貓熊館開館儀式時說，今年9月，大陸國家主席習近平訪美期間宣布「平平」「福雙」將落戶亞特蘭大動物園的喜訊。3天後，這對使者便跨越大洋順利抵達，跑出中美大熊貓合作「加速度」，續寫中美人民友誼新篇章。

謝鋒指出，新一對大熊貓的到來，是中美落實元首會晤共識、深化人文交流的最新成果；是中方與亞特蘭大動物園的再續前緣，也是中方對美民眾期盼的真情回應和中美地方務實合作的生動縮影。

他說，中美雙方應以此為契機，落實好元首會晤重要共識，拉長合作清單、縮短問題清單，推動基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係落地落實、行穩致遠。

「平平」與「福雙」於美東時間9月27日清晨抵達亞特蘭大。新華社報導，根據中美雙方安排，這對大貓熊將在亞特蘭大動物園開啟為期10年的旅居生活。