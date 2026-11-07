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中共二十一大將選2360名代表 強調嚴把廉潔關、作風關

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中共二十大開幕式。新華社
中共二十大開幕式。新華社

中共將於2027年下半年在北京召開第二十一次全國代表大會（二十一大），中共中央近日印發通知，部署二十一大代表選舉工作。預計選出2,360名代表，並特別強調要「嚴把人選廉潔關、作風關，並注重瞭解道德品行、作風形象等情況」。

10月底中共二十屆五中全會宣告「全面從嚴治黨」，並拍板於2027年下半年在北京召開二十一大。新華社7日報導，中共中央近日印發了「關於黨的二十一大代表選舉工作的通知」，對二十一大代表選舉工作作出全面部署。中央組織部近日召開會議，對這項工作作出具體安排。

通知指，二十一大是中共在「基本實現社會主義現代化的關鍵時期、向第二個百年奮鬥目標進軍新征程」上召開的一次十分重要的代表大會。中共中央確定，二十一大代表名額共2,360名，較二十大增加60人，由全國38個選舉單位選舉產生。選舉工作從現在開始，到明年6月底前結束。

通知表示，做好二十一大代表選舉工作，要全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，「深入學習貫徹習近平黨建思想」，以黨章為根本，「堅持和加強黨的全面領導特別是黨中央集中統一領導，堅持把政治標準放在首位」，嚴格標準條件，嚴密選舉程序，嚴肅選舉紀律，確保選出的二十一大代表素質優良、結構合理、分布廣泛、黨員擁護。

通知指，中共中央明確，二十一大代表應是共產黨員中的優秀分子，要嚴把人選政治關，其中較二十大時新增要「著重考察人選政治立場、政治態度、政治覺悟」和政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，對政治上不合格的一票否決。

此外，相比二十大時提到要「嚴把人選廉潔關」，這次表述增長為「嚴把人選廉潔關、作風關，落實廉潔把關各項規定，嚴格甄別核查，注重瞭解道德品行、作風形象等情況」。並且要合理把握代表結構，女黨員和少數民族黨員代表應占一定比例，並較二十大時新增要有「新就業群體」方面的代表。

通知表示，中共中央強調，各級黨組織要切實加強領導，周密安排部署，以高度的政治責任感和嚴謹細緻的工作作風，扎實做好二十一大代表選舉工作。要嚴肅政治紀律、組織紀律和選舉紀律，「堅持嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍」。

中共中央並指，要落實「持之以恆推進全面從嚴治黨」要求，使代表選舉產生過程，成為深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平黨建思想的過程，成為黨性黨風黨紀黨史教育和黨內政治生活生動實踐的過程，成為推動樹立和踐行「正確政績觀」、激勵幹事創業的過程。

中共二十一大 中共 北京 習近平

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