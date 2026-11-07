中加財金對話重啟 陸方由何立峰率團出席

中國大陸與加拿大的「中加經濟財金戰略對話」機制停滯八年後，在雙邊關係改善下，大陸官方宣布，第二次中加經濟財金戰略對話將於十一月九日在加拿大舉行。中共政治局委員、大陸副總理何立峰將出席。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨天下午在記者會上宣布上述消息，何立峰將以「中加經濟財金戰略對話中方牽頭人」身分，與對話加方牽頭人、加國財政部長商鵬飛、國際貿易部長西杜共同主持對話。

這一機制上次舉行是二○一八年十一月，當時雙方共達成五十多項合作成果。包括農牧漁業的雙向貿易以及能源和自然資源、航空領域商業與安全合作、冬季旅遊等合作。

但二○一八年十二月一日發生華為孟晚舟事件，加上加拿大指責中國隱瞞新冠疫情，並跟隨美國制裁中國，導致中加關係跌入冰點，相關財金戰略對話中止。直到二○二五年十月三十一日，大陸國家主席習近平在南韓慶州會見加拿大新任總理卡尼，雙方同意恢復重啟各領域交流合作。

今年一月十四日至十七日，卡尼對大陸正式訪問，並與習近平、大陸總理李強等人會面。雙方發表「中加聯合聲明」，決定重啟高級別中加經濟財金戰略對話。

今年稍早大陸與加拿大已經就電動車合作等經貿議題達成共識。而十一月三日大陸商務部長王文濤與加拿大國際貿易部長西杜在北京共同主持召開第二十九屆中加經貿聯委會（首次部長級會議），西杜四日在會後的新聞稿中稱，中加同意延長相互豁免關稅措施直至二○二八年底。