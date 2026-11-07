禁書掃蕩一波波 港警逮民主派「候鳥」成員

香港警方國安處五日拘捕一名本地男子，指其涉嫌輸入煽動性刊物。根據港媒報導，被捕男子是支援在囚人士組織「候鳥」的核心成員尤思聰，且被捕原因疑似跟台灣有關，「候鳥」早前在社交平台透露，被海關扣查一批從台灣進口的書籍。

港警五日表示，當天上午在旺角拘捕一名卅四歲男子，指其涉嫌違反「維護國家安全條例」的「輸入具煽動意圖的刊物」罪，並於該男子的住所和公司，檢獲用作購入煽動書籍的數碼裝置、文件及其他煽動書籍。警方指調查顯示，被捕男子是一間本地公司董事，涉嫌在上月輸入煽動書籍到本地書店出售，意圖引起公眾對「中央及特區政府的憎恨、藐視或離叛情緒」。

多家港媒指出，被捕者是「候鳥」成員尤思聰，目前仍被扣留調查。「候鳥」由前民主派區議員朱江瑋創立，旗下店鋪主要代為買賣在囚物資、支援在囚人士等。

「候鳥」二日才在社群平台稱，原定一批十月十三日送到店的台灣書籍，延誤了一星期才送到，並指超過六十本書籍被海關扣查。運輸公司向他們轉交海關的收據，表示有關決定是根據「國安法第四十三條實施細則」，懷疑當中有「煽動意圖」物品而將其充公。

據報導香港民主運動的網路媒體「追光者」報導，尤思聰當時受訪指，他們並非首次進口該批書籍，部分書籍目前亦在市面流通，不太理解和國安的關係。「候鳥」也在聲明中呼籲海關「加以指示」這些書籍「如何危害國安，又有沒有其他書目有潛在風險，好讓各大書店、書商，能與當局攜手維護國家安全」。

在港版國安法的紅線下，近半年已有至少四間獨立書店先後遭國安處以涉嫌煽動調查，包括「一拳書館」、「獵人書店」、「田園書屋」及「留下書舍」。

香港警方重申輸入具煽動意圖的刊物屬嚴重罪行，最高刑罰為監禁七年，提醒切勿以身試法。