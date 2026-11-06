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紐時：與川普、普亭舉行峰會 習近平可能有點尷尬

中央社／ 台北6日電

美中俄3國元首可能在深圳APEC峰會期間會晤。紐約時報分析指出，中國對雅爾達密約的負面觀感，及會談可能涉及烏克蘭戰爭、核武問題，中國國家主席習近平陷於尷尬處境。

中國4日證實，正與俄羅斯、美國就3國領導人會晤進行磋商，會晤可能在18日至19日於中國深圳舉行的亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議期間展開。

分析指出，高峰會或許將提升習近平的地位。但關於烏克蘭未來和核武限制的談判，對中國而言卻是個棘手的選擇。此外的困難還有中國對雅爾達密約的負面觀感。

1945年初，美國、蘇聯和英國的領導人在雅爾達會面，達成秘密協議，承諾給予莫斯科在中國的特殊權利，以換取蘇聯加入對日戰爭。但中國未參與談判。上海復旦大學中美問題專家辛強表示：「這是中國永遠不會忘記的大國政治歷史教訓。」

分析指出，這次會晤或許會鞏固中國成為與美國平起平坐、不可或缺的全球大國的雄心，但也可能重蹈北京聲稱反對大國博弈的歷史覆轍。俄羅斯提出舉行此次會晤的構想，已引發烏克蘭擔憂。

中國不願為俄、美就烏克蘭問題達成協議提供平台。這樣做將與北京的立場相悖，即和平談判需要烏克蘭和歐洲的參與。

此前訪問北京的德國總統史坦麥爾（Frank-WalterSteinmeier）告訴德國媒體，他與習近平會面時，習近平明確表示，美俄中不會在深圳討論烏克蘭的命運。

「你可以看出他臉上很惱火。他甚至問這些謠言是從哪裡來的」，史坦麥爾說，「他明確表示，這是一場歐洲衝突，歐洲人必須參與談判」。

據指出，北京也不願討論核武問題。美俄最後一份核武軍控條約已於今年2月到期。但是對北京而言，這個問題根本無法討論。在習近平領導下，中國已經放棄了數十年來維持「最低限度威懾」核武庫的戰略。中國正在累積足以與華盛頓和莫斯科匹敵的核武庫，並且一直拒絕限制核武發展。

上個月，當被問及中國是否同意在深圳與美國和俄羅斯討論無核化問題時，中國外交部發言人毛寧表示，裁軍的首要責任在於華盛頓，要求中國參與核裁軍談判「既不公平，也不合理，更不現實」。

不過，上海國際問題研究院安全問題專家趙龍表示，中國可能願意就降低核衝突風險進行談判。這可能包括改善危機期間的溝通管道，並確保即使在人工智慧（AI）時代，各國仍能保持對核決策的人為控制。

在許多西方官員看來，中國在影響莫斯科方面扮演關鍵角色，因為俄羅斯在外交和經濟上都高度依賴北京。但對北京而言，中國與這場它既未挑起、也未提供軍事支持的衝突關係不大。

一些中國分析家認為，北京所能做的最多就是配合會談，同時努力避免給人留下它能夠對克里姆林宮施壓的印象。

川普 習近平 峰會

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